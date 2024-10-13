GÖZDE TOPUZ'UN CENAZESİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Gözde Topuz’un cenazesi, yalnızca bir veda değil, aynı zamanda onun yaşamı boyunca sembolize ettiği mücadele ruhunun bir yansıması olarak kaydediliyor. Cenaze töreni, Türkiye'nin dört bir yanından katılan yüzlerce insanın bir araya gelmesiyle, onun toplumsal hareket içindeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Gözde’nin cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilirken, Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca gibi birçok önemli isim de bu anlamlı anı paylaşmak için oradaydı. Törende yapılan konuşmalar, Gözde'nin yalnızca bireysel bir mücadele değil, kolektif bir hareketin de temsilcisi olduğunu vurguladı.Topuz’un ardında bıraktığı miras, onun yaşamı boyunca sürdürdüğü mücadelelerden çok daha fazlasını ifade ediyor; bu, aynı zamanda onun ideallerine sahip çıkma sözü anlamına geliyor. Emek Partisi GYK Üyesi Deniz Ortakçı’nın konuşmasında, Gözde’nin inandığı değerlere ve onun mücadelesinin devam edeceğine dair güçlü bir vurgu yapıldı. Topuz’un Filistin’deki çocuklar için duyduğu empati ve kadın cinayetlerine karşı verdiği mücadele, onun cesaretini ve kararlılığını gözler önüne seriyor. Bu özellikleriyle Gözde, sadece bireysel bir mücadelenin değil, aynı zamanda toplumsal değişimin de öncüsü oldu. Onun mücadelesi, gelecekteki nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecek.

GÖZDE’NİN MÜCADELESİ NE ANLAMA GELİYOR?

"Gözde’ye sözümüz devrimdir" ifadesi, onun bıraktığı mirasın ve mücadelenin önemini daha da belirgin hale getiriyor. Ortakçı’nın sözlerinde belirttiği gibi, Gözde, bir nehrin damlası değil, bu nehrin kendisidir; onun mücadelesi, işçi sınıfının sömürüsüz, barış dolu bir dünyaya ulaşma arzusunun somut bir ifadesidir. Gözde’nin idealleri, sadece kendi yaşamıyla sınırlı kalmayıp, tüm gelecek nesillere de umut ve cesaret aşılayacak nitelikte.Emek Gençliği Merkez Yönetim Kurulu üyesi İrem Taçyıldız’ın konuşmasındaki duygular, Gözde’nin mücadelesinin nasıl sürdürüleceğine dair güçlü bir kararlılığı yansıtıyor. Taçyıldız, Gözde’nin devrim ve sosyalizm mücadelesini ODTÜ’den yükselttiğini belirtirken, onun fedakarlığı ve kararlılığına atıfta bulunarak bu bayrağı devralma sözü veriyor. Gözde’nin mücadelesi, hayatı uğruna savaşan herkes için bir ilham kaynağı olması bekleniyor; bu, sadece geçmişte kalmayacak, aynı zamanda geleceğe uzanacak bir köprü niteliği taşıyacak.

GÖZDE TOPUZ’UN HAYATI VE MÜCADELESİ NASIL HATIRLANACAK?

Sonuç olarak, Gözde Topuz’un cenazesi, bir veda olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. O, mücadelesiyle çiçeklendirdiği her yerde yaşayacak ve ardında bıraktığı değerler, gelecek nesiller için birer rehber olacaktır. Gözde’nin hayatı ve mücadelesi, her daim hatırlanacak ve yaşatılacak; onun idealleri, yalnızca bireysel bir çaba değil, toplumun daha adil bir yere ulaşması için atılan bir adım olarak öne çıkıyor.