10 yıldır bilek güreşi yapan 21 yaşındaki Selin Tuğba Ergenç, hem sporculuk kariyerini sürdürüyor hem de 35’e yakın öğrenciye gönüllü eğitim vererek onları Türkiye ve dünya şampiyonalarına hazırlıyor. Ergenç liderliğinde yetişen sporcular, Van’ı bilek güreşinde ilk kez dereceye taşıma başarısı gösterdi.

Yaklaşık 10 yıldır sporla uğraşan Ergenç, voleybol, hentbol, basketbol ve atletizm gibi branşlarda deneyim kazandıktan sonra bilek güreşine yöneldi. Ulusal müsabakalarda dereceler elde eden Ergenç, şimdi bilek güreşi alanında mücadele etmek isteyen öğrencilere gönüllü antrenörlük yapıyor.

“AKTİF OLARAK 30-35 KİŞİYE EĞİTİM VERİYORUM”

Daha önce yer aldığı müsabakalarda çok sayıda şampiyonluğunun olduğu aktaran Selin Tuğba Ergenç, “Yaklaşık 10 yıldır sporla uğraşıyorum. Bu süreçte voleybol, hentbol, basketbol gibi takım sporlarının yanı sıra atletizmde gülle ile de ilgilendim. Ancak bilek güreşine kendimi daha çok ait hissettim. Çok sayıda bölge şampiyonluğum var, Türkiye’de ilk üçe girmişliğim de oldu. İkinci ve üçüncülük derecelerim var. Mersin’den buraya taşındığımızda Van’da bilek güreşi için hiç kulüp olmadığını gördüm. İlerlemek istiyordum ve bu yüzden kendi kulübümü kurmaya karar verdim. Kimse olmayınca ben başa geçtim ve böyle devam etti. Şu anda aktif olarak 30-35 kişiye eğitim veriyorum.” diye konuştu.

“2025 BİZİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Müsabakalara hazırladığı öğrencilerinin başarılı olduğunu söyleyen Ergenç, “Öğrencilerimin çoğu müsabakada derece alıyor. Okullar arasında birincilikler kazandık, milli takım seçmelerinde önemli dereceler elde ettik. Romanya’daki Avrupa Şampiyonası’nda bir kolda ikinci, bir kolda üçüncü olduk. 2024’te okullar arasında birincilik ve ikincilik dereceleri aldık. 2025 bizim için dönüm noktası oldu. Üç Türkiye Şampiyonasına katıldık, okullar arasında sporcularımız birincilikle döndü, milli takım seçmesinde de birincilik ve ikincilik kazandık. Eylül’de Bulgaristan’daki Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Bir öğrencim 15 yaşında Avrupa Şampiyonası’nda ikinci ve üçüncü olarak milli sporcu unvanı aldı.” diye konuştu.

Gönüllü antrenörlük yaptığını belirten Ergenç, harcamaları kendi imkanlarıyla karşıladıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Hedefimiz, özellikle kız çocuklarının kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak. Ancak aileler kız çocukları konusunda geleneksel davranabiliyor. Sponsor desteği bulamıyoruz, konteynerimiz bile yoktu, her şeyi kendimiz yaptık.”

“VAN OLARAK İLK KEZ BİRİNCİ OLDUK”

Van’ın bilek güreşinde ilk kez şehir olarak dereceye girdiğini vurgulayan Ergenç, salon ve ekipman desteği beklediklerini söyleyerek, “2025’te altı şampiyonaya katıldık, çoğunda derece aldık. Van olarak ilk kez birinci olduk ve Türkiye’de en iyi şehirler arasında dördüncü sıraya yerleştik. Ancak çalışma ortamımız yok. Masa ve fitness antrenmanlarını farklı yerlerde yapıyoruz. Eğer bir salon, masalar ve aletler sağlanırsa, daha büyük başarılar elde edebiliriz.” şeklinde konuştu.