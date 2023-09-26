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Wanhaber / Özel

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve 5. hafta itibari ile liderliği eline alan Van Spor FK, grubunda en çok gol kaydeden 2 takımdan biri oldu. 5 hafta sonunda 9 gol kaydederek en çok gol atan 2 takımdan biri olan Van Spor FK’de bu hafta itibari ile gol krallığı yarışında da 2 isim zirveye yerleşti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 5. haftanın sonunda toplamda 3 gol kaydeden 4 isim grupta gol krallığı yarışında zirvenin sahibi oldu. Söz konusu 4 isimden 2’si Van Spor forması giyiyor.

Van Spor FK’de başarılı isimler Bertuğ Bayar ile Harun Kavaklıdere 5. hafta itibari ile 3’er kez rakip fileleri havalandırmayı başararak Beyaz Grup’ta gol krallığı yarışında öne geçti. Beyaz Grup’ta 3’er gol atan diğer iki isim ise Nazilli Belediyespr’dan Furkan Apaydın ve Ankara Demirspor’dan Mücahit Can Akçay oldu.

BERTUĞ BAYAR’IN ATTIĞI GOLLER

Van Spor formasını terleten Bertuğ Bayar, bu sezon çıktığı maçların üçünde 1’er gol kaydetti. İlk golünü Serik Belediyespor ile deplasmanda oynanan maçta kaydeden Bertuğ Bayar, 2. golünü Van’da oynanan maçta Kırşehir Futbol Spor Kulübü’ne karşı atarken, 3. golünü ise Kırklarelispor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada buldu. Bertuğ, 3 golle 3. hafta itibari ile gol krallığı yarışını zirveden sürdürüyor.

HARUN KAVAKLIDERE’NİN ATTIĞI GOLLER

Van Spor’un gol yollarındaki bir diğer etkili ismi Harun Kavaklıdere de 3 golle, gol krallığı yarışında zirve ortaklarından biri oldu.

Harun Kavaklıdere Van Spor forması ile bu sezon ilk gölünü sezonun açılış maçında Bucaspor 1928’e karşı kaydetti. Kavaklıdere 2. golünü Van’da oynanan müsabakada Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ağlarına atarken, 3. golünü ise Kırklarelispor deplasmanında buldu.

Haber: Umut Tarhan