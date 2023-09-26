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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) ile İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından Van’da "Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye-AB Katılım Sürecine Yansımaları" semineri düzenlenecek.

Perşembe günü saat 14.00’te Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek olan seminere; İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı M. Gökhan Kilit, İktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü Çisel İleri ve VANTSO Genel Sekreteri Cengiz Aras konuşmacı olarak katılacak.