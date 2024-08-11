Bu oyun, God of War serisinin devam oyunudur ve 2018 yılında piyasaya sürülen God of War oyununun devamı niteliğindedir.

God of War Ragnarök, Kratos ve oğlu Atreus'un Nordik mitolojisindeki Ragnarök olaylarının ortasında kaldıklarını konu alır. Hikaye, Kratos ve Atreus'un Dokuz Diyar'ı dolaşarak tehlikelerle dolu bir yolculuk yapmasını anlatır.

Oynanış açısından, God of War Ragnarök, önceki oyundaki dövüş sistemini geliştirerek sunuyor. Kratos, yeni silahlar, yetenekler ve sihirler kullanabiliyor. Atreus da oynanabilir bir karakter olarak yer alıyor ve Kratos'a çeşitli destek sağlıyor.

Oyunun grafikleri, PlayStation 5 konsolu için optimize edilmiş olup eşsiz bir görsel deneyim sunuyor. Nordik mitolojisinin büyüleyici atmosferi, oyunun temel unsurlarından biri.

God of War Ragnarök, eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı ve serinin hayranlarından da yoğun ilgi gördü. Oyun, aksiyon, macera, hikaye ve görsel kalite açısından God of War serisinin en başarılı oyunlarından biri olarak kabul ediliyor.