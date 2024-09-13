TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Pazar günü Giresunspor ile Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da galibiyeti isteyeceği maç 15 Eylül Pazar günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Müsabakada görev alacak hakemler de belli oldu. TFF’den yapılan bilgilendirmeye göre Giresunspor – Artı Değer Van Spor FK maçında hakem Yunus Emre Çakan düdük çalacak.

Maçta Oğuz Akyüz ve Enes Biroğlu ise yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın 4. hakemi olarak da Talha Öztürk hazır bulunacak.