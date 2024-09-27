Rekabet Kurumu’ndan Önemli Onay

Rekabet Kurumu, Abu Dhabi merkezli Mubadala Investment Company'nin, hızlı teslimat şirketi Getir üzerindeki kontrolünü devralma başvurusunu kabul etti böylece, Getir’in kontrolü tamamen Mubadala’ya geçmiş oldu ve bu durum, şirketin stratejik yönelimi açısından yeni bir sayfa açtı.

Hızlı Teslimat Sektöründeki Yenilikler

Rekabet Kurulu, Mubadala'nın Getir’in en büyük ortağı olarak, şirketin kontrolünü devralmasına onay verirken, hızlı teslimat sektöründeki rekabetin artacağına da dikkat çekti.

Yeniden Yapılandırma Süreci

Getir, haziran ayında kamuoyuna duyurduğu yeniden yapılandırma süreciyle birlikte, şirketin market ve yemek teslimatı alanındaki kontrol hissesinin Mubadala’ya geçişini resmileştirmiş oldu.

Kurucuların Rolü ve Hisseleri

Yeni yapılanmada Getir’in kurucuları, market ve yemek teslimatı işinde azınlık hissesine sahip kalırken, e-ticaret ve mobilite alanındaki kontrol ise kurucularda devam edecek; böylece şirketin geleceği bir denge içinde şekillenecek.