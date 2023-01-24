AK Parti'nin Van'da aday gösterebileceği 10 muhtemel isim...

WanHaber - ÖZEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kabine toplantısının ardından seçim tarihini resmen açıkladı. 14 Mayıs tarihi üzerinde mutabık kaldıklarını belirten Erdoğan, Meclisten karar çıkmazsa kendi yetkisini de kullanacağını söyledi. Erdoğan’ın bu söyleminin ardından Van’da da hareketlilik başladı. Birçok isim aday olabilmek için görüşmeler yaparken, bazı isimler de Erdoğan’dan bizzat davet bekliyor. Bizlerde sizler için AK Parti kulislerinde isimi geçen muhtemel 10 adayı sizler için derledik.

Hüseyin Çelik

Vanlılara ‘AK Parti kimi aday gösterirse kentteki seçim havası değişir ve heyecan gelir?’ diye sorduklarında tartışmasız ismi anılan ilk kişi Hüseyin Çelik. Vanlıların incittiği, değerini bilemeği ve pişman olup yolunu mumla aradıkları bir isim. Çünkü Çelik, Van’ın ağabeyi, bakanı, bürokratı, siyasetçisi. Van’da milletvekilliği ve bakanlık yaptığı dönemdeki icraatları halen konuşuluyor. Van’da kararsız seçmenin oyunu alabilecek en güçlü isim. AK Parti Genel Merkezi de bunun farkında. WanHaber’in edindiği kulis bilgilerine göre Erdoğan’a yakın isimler Çelik’e milletvekili olması için teklif götürdü ve ikna çabaları başladı. Çelik Van’a ve siyasete sadece bir milletvekili olarak dönmek istemiyor. Şayet, Çelik Van’a vekil olarak gelirse (aktif siyasete geri dönerse) herhangi bir bakanlığa da bakan olarak geri gelir.

Kayhan Türkmenoğlu

Van’ın siyasetini en iyi bilen isimlerden biri. Öz Vanlı bir isim. Geçmişte milletvekilliği yapmış ve Van’ı terk etmemiş tek isim. Aktif siyasetin yanında aktif ticaretinde içinde. Geçmişte Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) gibi bir kurumun başkanlığını da yapmış. Uzun bir süredir AK Parti Van İl Başkanı olarak görev yapıyor. Türkiye’deki 30 büyükşehir arasında yüzdelik dilimde en çok üye yapan ve ödülünü Erdoğan’dan almış bir isim. AK Parti Genel Merkezi’nin ciddi bir desteğini ve teveccühünü almış sayılı isimlerden biri. Genel merkezde bileği bükülmez, tüm ricaları kabul görür ve desteklenir. Arkasında teşkilat, kadın kolları ve gençlik kollarının gücü var. Önümüzdeki günlerde Türkmenoğlu’nun mevcut görevinden istifa edip listeye girebileceğini hep birlikte göreceğiz.

İrfan Kartal

Kuşaklardır aktif siyasette yer almış, Van’da herkes tarafından bilinen ve sevilen bir aileye mensup. Ankara’da Van’ı temsil eden, Vanlıların sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen, vatandaşın dertleriyle dertlenen bir milletvekili olarak görev yapıyor. Vanlıların ulaşabildiği, benimsedikleri ve arkasından konuşmadıkları tek milletvekili. Tanıdığı ve tanımadığı her telefonu kendisi cevaplar, sorun ve önerileri alır ve takibini yapar. Danışman ekibini 1 dakika boş bırakmaz, Van’ın ve Vanlıların sıkıntıları ve sorunları için durmadan çalıştırır. İstanbul’daki VAN-FED genel kurulunda yaptığı konuşmayla Erdoğan’ın tebriğini almış, HDP’ye karşı yüksek sesle AK Parti’yi savunan tek isim. Van’da bir kez daha aday gösterilirse seçmenin oyunu rahat alabilecek bir isim. Erdoğan’ın Van ziyaretinde tüm siyasiler 3 maymunu oynarken, Erdoğan’ın yüzüne Van’ın sorunlarını söyleyen ve çözüm üretmesini isteyen tek isim.

Burhan Kayatürk

Uzun dönemler Van’da milletvekilliği yapmış bir isim. Erdoğan’ın yakından tanıdığı ve güvendiği isimlerden biri. Van milletvekilliği görevinden sonra gemiyi terk etmeyip AK Parti için geceli gündüzlü çalışmış bir isim. Erdoğan’ın A takımında yer alıyor ve genel merkezde MKYK üyesi olarak görev yapıyor. Ankara’da tanınırlığı yüksek, bürokraside sözü geçen, kendini siyasette ispatlamış bir isim.

Av. Savaş Nurullah Kıylık

Yaklaşık 10 yıldır AK Parti siyasetinin içerisinde. Teşkilatçı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Genç yaşına rağmen Edremit gibi merkez bir ilçede başkanlık görevi yapış, ismi şaibeye ve akçalı işlere asla bulaşmamış. İlçe başkanlığı görevinden önce de AK Parti’nin SKM’lerinde çeşitli birimlerinde aktif rol almış bir isim. Arkasında aşiret gücünü almış, Van’da liderlik vasfı taşıyan, siyasette önü açık olan isimlerden biri. Tanınırlığıyla tüm kentte sevilen, ikna kabiliyeti yüksek, bilinen ve tanınan bir hukukçu.

Dr. Can Ozan Tuncer

Vanlıların yakından tanıdığı, sevdiği ve benimsediği isimlerden biri. Van’ı bürokraside temsil eden en güçlü isim. Van Yüzüncü Yıl üniversitesinde akademisyen olarak görev yaptığı dönem Ankara’dan gelen davete icabet etmiş ve bürokrasi basamaklarını teker teker çıkmış bir isim. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı gibi önemli bir görevi üstlenmiş, Süleyman Soylu ile yol arkadaşlığı yapmış bir isim. Bürokratların kariyerleri boyunca ulaşabileceği en üst mevkilerden biri olan Göç İdaresi’ne başkan yardımcısı olarak ‘özel’ görevlendirilmiş, donanımlı bir isim. AK Parti’nin siyaset akademisinde ders anlatabilecek kadar birikimli, Türkiye’nin iç stratejisini hazırlayabilecek kadar çalışkan, üstün zekasıyla Van’ın ve Türkiye’nin geleceğini etkileyebilecek kadar önemli bir isim.

Av. İsmail Say

Edremit’tin çehresini değiştiren, yüzlerce projeye imza atmış genç bir siyasetçi. Vanlıların yakından tanıdığı ve teveccüh gösterdiği bir isim. Genç yaşı ve başarılı çalışmalarıyla birlikte siyasette önü açık olan bir isim. CHP’nin korkulu rüyası. Muhalefetin üzerinde asılsız algı yarattığı ve başarılı olmasını istemediği tek isim. İyi bir hukukçu, yaman bir siyasetçi. Kişiliği, vizyonu ve çalışkanlığıyla diğer belediye başkanları arasından sıyrılmış, başarılarıyla AK Parti Genel Merkezi’nin dikkatini çekmiş bir isim. Hayata geçirdiği projeleri halka tanıtan, anlatan ve bunu oya çevirebilen bir isim. Özelde Edremit, yerel de ise Van’da AK Parti’nin oyunu arttıran başarılı isimlerden biri. Son dönemde kentte ismi sıklıkla telaffuz edilen, sahada aktif olarak çalışan başarılı bir isim.

Abdullah Aras

Geçmişte AK Parti Van İl Başkanı olarak görev yapmış bir isim. Ağır ve oturaklı bir kişiliği var. Kentte 7’den 70’e herkes tarafından kabul görmüş bir başkanlık dönemi yürüttü. Şaibeli işlere bulaşmamış, işinden çok göreviyle ilgilendiği için ticaretini sıkıntıya sokmuş bir isim. Tatvan, Medine ve Van üçgeninde yer almış, Vanlı olmamasına rağmen Vanlılardan daha çok sevilen bir isim. AK Parti’den küsen, darılan ve uzak duranları partiye kazandırabilecek tek isim. Birleştirici bir güce sahip. AK Parti’nin en zor dönemlerinde partide yer aldı ve hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Akranlarının Deva ve Gelecek gibi partilere kaydığı zaman AK Parti’nin yanında durdu ve Erdoğan’ı her zaman savundu. AK Parti’de öz eleştiri yapabilen, Sezar’ın hakkını Sezar’a verebilen bir isim. Hakkaniyetli ve çalışkan kişiliğiyle Van’ı Ankara’da temsil edebilecek nadide isimlerden biri.

Bilal Emre Yörük

Van gençliğinin ağabeyi, ekonomi ve iş dünyasının kardeşi, Van’ın öz ve öz evladı. Van’da tanılan ve sevilen bir isim. İdeoloji fark etmeksizin kentteki tüm iş dünyasının oyunu alabilecek, onları ikna edebilecek isimlerden biri. Bütünleyici, kavrayıcı ve kucaklayıcı bir kişiliğe sahip. Tayyip Erdoğan ile bire bir tanışan, AK Parti Genel Merkezinde gücü olan ve geçtiğimiz dönemde de listede yer almış bir isim. Kentte popülaritesi bulunan, STK ve iş dünyasının desteğini yanına almış, yerli ve milli bir isim. Doğallığı, çalışkanlığı, samimiyeti ve liyakatiyle Van’da kabul görmüş, binlerce kişinin üzerinde emeği bulunan bir isimdir.

Prof. Dr. Hamdullah Şevli

Van’da 200’den fazla soy isminden oluşan ve binlerce mensubu bulunan Şevi Aşireti’nin benimsediği bir isimdir. AK Parti Genel Merkezinde görev yapmış, Ankara’da tanınan ve sevilen bir isimdir. Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte çalışmış, beraber siyaset yapmıştır. 35 binden fazla öğrencisi ve akademik kadrosu bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ilk ve tek yerli rektörüdür. Van YYÜ’nün büyümesinde ve birçok alanda başarılı olmasında aktif rolü vardır. Şevli’nin arkasında aşiret gücünün yanı sıra bürokrasi gücü de oldukça fazladır.

Bu haberimizde AK Parti'nin Van'da aday gösterebileceği, Ankara kulislerinde ismi dolaşan ilk 10 kişiyi derledik. Cuma günü 10 kişilik bir liste daha yayınlayıp kentteki siyasetin nabzını tutmaya devam edeceğiz.