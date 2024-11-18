Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün geldiği Van’da Ferit Melen Havalimanı’nda Vali Ozan Balcı tarafından karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün akşam saatlerinde Van’a geldi. Geceyi Van’da geçiren Bakan Bak, bugün Van’da ilk olarak İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonunun açılış programına katılacak.

Açılış sonrası Van Valiliğini ziyaret edecek olan Bakan Bak, öğleden sonra AK Parti Van İl Başkanlığına geçecek.

Kentte ziyaretlerini sürdürecek olan Bakan Aşkın Bak, akabinde Edremit Spor Adası Ziyareti (Nur Tatar Spor Salonu) ve ardından Edremit Uygulama Otelinde “Gençlik Buluşmaları” ve Kitap Kurdu Lansmanına katılacak.

Van programını tamamlayacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, akşam saatlerinde Van’dan ayrılacak.