AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edindiği bilgiye göre, Yükseköğretim Kurumu imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, teknoparkı olan Ankara ve Ege üniversiteleri ile Gebze ve İstanbul teknik üniversiteleri bünyesinde açılan siber güvenlik meslek yüksekokulları, 2023 güz döneminde Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Ön Lisans Programı'yla eğitime başladı.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli olmak üzere 4 ilde açılan siber güvenlik meslek yüksekokulları, 2023 yerleştirme sonuçlarına göre 10 binden fazla ön lisans programı arasında taban puanlar baz alınarak yapılan sıralamada ilk 10'a girdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu taban puanlara göre ilk sırada yer alırken, Gebze Teknik Üniversitesi 4'üncü, Ankara Üniversitesi 6'ncı ve Ege Üniversitesi 8'inci sıraya yerleşti. Geçen dönem 25 kişilik kontenjanlara sahip bu okullara yeni dönemde 100 öğrenci alınacak.

2023-2024 döneminde öğrencilerin ortalama yüzde 30'u birini sınıfa devam ederken, kalanı İngilizce hazırlık eğitimi gördü. Birinci sınıfa devam eden öğrenciler, temel programlamadan bilişim ve ağ teknolojisine, işletim sistemleri ve güvenliğinden siber güvenliğe girişe, veri tabanı uygulamalarından güvenli ağ tasarımına, cihaz yönetimiyle sanallaştırmadan bulut teknolojilerine kadar çok farklı konuda dersler aldı. Öğrencilere ikinci sınıfta da sızma testi, mobil teknolojiler ve güvenliği, güvenli yazılım geliştirme, siber güvenlik yönetişimi ile siber olay yönetimi konularında dersler verilecek.

Burs ve staj imkanı

Okullara, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üye firmalarının katkılarıyla başlatılan "Sektörel İşbirliği Programı"yla burs ve eğitmen desteği verilirken, böylece firmalar ve öğrencilerin yakın temasta olması da sağlanıyor.

Firmalarla staj, bitirme projesi, mesleki eğitim konularda da işbirliği yapılıyor. Öğrenciler, teorik bilgilerin pratikte nasıl kullanıldığını öğrenme imkanı buluyor.

Son sınıf öğrencileri için de zorunlu iş yeri eğitim uygulamasına başlanacak. Bu kapsamda da yine Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye firmalardan destek alınacak.

Öğrencilerin, üniversitelerdeki siber güvenlik kulüplerinin faaliyetlerine katılmaları da teşvik ediliyor.

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından da bu öğrencilere yaz döneminde hafta içi her akşam en az 1 saat olmak üzere 4 haftalık eğitim veriliyor.

Öğrencilerin kazanacağı yetkinlikler

Bu okullardaki öğrenciler "siber güvenlik analisti ve operatörü" olarak çok sayıda yetkinliğe sahip olacak. Bu yetkinlikler, bilgi sistemlerinin güvenlik açıklarını belirlemek, potansiyel tehditleri ve riskleri değerlendirmek, bu konudaki güvenlik politikalarını ve prosedürlerini iyileştirmek, ağ ve sistemlerdeki anormal aktiviteleri izlemek, saldırı girişimlerini tespit ederek koruma önlemleri geliştirmek, bunun için siber güvenlik araçlarını kullanmak, siber güvenlik olaylarını değerlendirerek müdahale etmek, bilgi sistemlerindeki zayıf noktaları tespit etmek, bilgi güvenliği ihlali durumunda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek olarak sıralandı.