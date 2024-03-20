Hakkari'de, Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan "Uzman Eller" projesi kapsamında 250'şer bin lira hibe destek alan, üniversitelerin tarım ve hayvancılıkla ilgili bölümlerinden mezun 60 kişi besiciliğe, 6 kişi de arıcılığa başladı.

Bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri faaliyetlerinin desteklenmesi, üretim ve verimin artırılması, bu işin eğitimli kişiler tarafından yapılmasının teşvik edilmesi amacıyla uygulanan Uzman Eller Projesi, Hakkari'de de birçok gence umut oldu.

Kentte geçen yıl projeden yararlanmak için başvuru yapan 66 genç girişimci, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık ile arıcılık alanlarında 250'şer bin lira hibe almaya hak kazandı.

Bu kapsamda sağlanan toplam 16 milyon 500 bin lira hibeyle 66 girişimciden 43'üne 2 bin 67 küçükbaş, 17'sine 84 büyükbaş ve 6'sına da 513 arılı kovan verildi.

Aldıkları destekle işe koyulan gençler, uzmanı oldukları alanlarda üretime katkı sağlıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de zaman zaman girişimcileri ziyaret ederek denetimler ve hayvanların kontrollerini yapıyor.

"Gençlerimizin bu işin parçası olması çok önemli"

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, sürdürülebilir gıda yapısına ve stokuna ulaşmanın önemli olduğunu, bunun da üretimle mümkün olabileceğini söyledi.

Bu doğrultuda tarımsal ihtiyaçların gereklerine uygun hareket etmenin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, bunun sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığınca Uzman Eller Projesi'nin hayata geçirildiğini anımsattı.

Tarımsal faaliyetler alanında okullarda ve üniversitelerde tarım teknikerliği, ziraat mühendisliği ve veterinerlik gibi birçok alanda eğitim alan gençlerin bu doğrultudaki girişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığını belirten Çelik, şunları ifade etti:

"Gençlerin üretimin bir parçası olması, belki de ülkemizin en önemli ekonomik aktivitesinin bir parçasıdır. Tarım faaliyetleri emek, mücadele isteyen faaliyetlerdir. Gençlerimizin bunu talep etmeleri, bu işin parçası olması özellikle Hakkari'de çok önemli.

Coğrafyanın yüzde 90'ı dağlardan oluşan bir kentiz. Hakkari'de her şeyi bilimsel yöntemlerle yapmaktan başka bir tercihimiz yok. 2022'de 27 gencimiz bundan faydalanmıştı. Proje bu sene de devam edecek. Sayının da daha artacağını düşünüyoruz. Gençlerin umutlarımızı büyüteceği inancındayım. Ya üreterek var olacağız ya da hep beraber tüketerek hızla yok olacağız. Biz Hakkari olarak hep beraber inşallah üreterek gücümüze güç katacağız, birlikteliğimizi pekiştireceğiz."

"Bu bölümlerden mezun olanların desteklerden yararlanmalarını tavsiye ediyorum"

Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünde yaşayan Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunu Seher Özdemir, okulu bitirdikten sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sitesinden projeyi gördüğünü ve başvuru yaptığını belirtti.

Sağlanan hibeye bir miktar da ilave yaparak 55 küçükbaş hayvan aldığını söyleyen Özdemir, "Şimdi kendi işimi yapıyorum. Köyde yaşadığımız için hayvancılıkla uğraşıyorduk. Bu işi yapamayacağımı düşünüyordum ama içine girdiğimde keyifli olduğunu gördüm. Zamanımızın büyük bölümünü hayvanlarla ilgilenerek geçiyoruz. İşimi seviyorum. Bu bölümlerden mezun olup da boşta olanlar var.

Onların da bu desteklerden yararlanmasını tavsiye ediyorum. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin çok büyük desteği oldu. Oradaki görevliler çok yardımcı oldu. Beni iyi yönlendirdiler. Hepsine teşekkür ederim." diye konuştu.

Yoncalı köyünde yaşayan Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü mezunu Sefer Akın, başvurduktan 3 ay sonra projesinin kabul edildiğini dile getirdi.

Hibe destekle 45 koyun aldığını ifade eden Akın, "Ailem de bu işle uğraşıyor. Bu proje sayesinde iş sahibi oldum. Koyun sayısını her yıl artırmayı hedefliyorum. Aldığım koyunlar 20 gün önce doğurmaya başladı. Çok mutluyuz. İnşallah bu projelerin devamı da gelir. Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına ve Valiliğimize çok teşekkür ederiz." dedi.

Veteriner fakültesi mezunu Hanife Kaval da projeyi öğrendikten sonra bir süre araştırma yaptığını ve başvuruda bulunduğunu belirterek, "Ben de proje sayesinde üretici oldum. 250 bin lira hibe karşılığında 47 koyun aldım. Bu sistemi geliştirmek istiyorum. Koyunlar yavrulamaya başladı. Bizim için umut oluyor. Bu işten çok memnunum. Kişinin kendi işini kurması öz güven de veriyor." ifadesini kullandı.