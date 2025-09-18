İnnovan Girişimcilik Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Kına öncülüğünde başlatılan projeler, genç girişimcilerle hayat buluyor.

Wanhaber’e konuşan Van YYÜ Dr. Öğr. Üyesi Erol Kına, İnnovan Girişimcilik Merkezi bünyesinde “Yazılım Van 2025” projesiyle istihdam oranlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

“MEZUNLAR İSTİHDAM ALANINA ADIM ATIYOR”

Dr. Kına, “2024 yılı itibariye toplamda 29 mezun verdik. Bu program dahilinde katılımcılara yazılım, mobil uygulama geliştirme ve yapay zeka gibi alanlarda ileri düzey eğitimler sunduk. Mezunlardan önemli bir kısmı istihdam alanına önemli adımlar attı.” dedi.

ORTAK PAYDAŞLARLA PROJELER YAPILIYOR

Projelere destek sunan kurumları da paylaşan Dr. Kına, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi projelerimize katkı sunuyor. Verilen desteklerle projeler, bölgede yazılım sektörünü bir istihdam kapısı haline getiriyor.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER BÜYÜK KENTLERE GİTMEDEN İŞ BULUYOR”

Dr. Öğretim Üyesi Erol Kına, konuşmasının devamında, “2024 yılında yüzde 50’nin üzerinde istihdam sağladık. Bu yıl hedefimiz, mezunların yüzde 90’ının teknoloji sektöründe bir işte yer alması. Yazılım eğitimi alan gençlerin, İstanbul’a gitmeden de iş bulabildiğini gösterdik.” dedi.

Yazılımsal projelere başvuranların sadece mühendislik bölümlerinden mezun olmadığını da vurgulayan Kına, sözlerini şöyle tamamladı; “Katılımcılar arasında, sadece mühendislik mezunları değil, herhangi bir bölümden mezun ya da öğrenci, farklı disiplinlerden gelen bireyler de yer alıyor. Program sayesinde birçok genç, bölgeyi terk etmeden kendi kariyer yolculuğunu inşa etmeye başladı.”