AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2024" araştırması sonuçlarından yaptığı derlemeye göre, geçen yıl itibarıyla tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında toplam 92 bin 584 çalışana sahip 15 bin 366 firma faaliyet gösteriyor.

Bu firmaların brüt satışları 2020-2024 döneminde düzenli olarak artış gösterdi. Brüt satışlar Kovid-19 salgının görüldüğü 2020'de 52,2 milyar lira iken, 2021'de 85,2 milyar liraya, 2022'de 169 milyar liraya, 2023'te 301,7 milyar liraya ve 2024'te 452,7 milyar liraya ulaştı. Böylece sektördeki firmaların brüt satışları 5 yılda 8,7 katına çıktı.

Aktif büyüklükler yaklaşık 9 katına ulaştı

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2020'de 68,1 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam, 2021'de 101,2 milyar liraya, 2022'de 176 milyar liraya, 2023'te 459,8 milyar liraya ve 2024'te ise 636,6 milyar liraya ulaştı. Böylece firmaların aktif toplamları 2020-2024 döneminde 8,6 katına çıktı.

Öz kaynaklar 15,4 katına çıktı

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklarının toplamı 2020'de 22 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar, takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2024'te ise 355,9 milyar liraya kadar yükseltti. Böylece anılan firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda 15,4 katına çıkmış oldu.