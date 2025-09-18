Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 2025 yılı ilk 8 ayına ilişkin konut satış verilerini içeren raporu açıkladı. Bu rapora göre, Türkiye genelinde konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında artarak 978 bin 70 oldu.

Aynı dönemde Van’da ise 2025 yılının ilk 8 ayında 6 bin 382 konut satılırken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 5 bin 285 olarak kayıtlara geçmişti.

Buna göre Van’da 2025’in ilk 8 ayında konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20,76’lık bir artış gerçekleşti.

Van’daki konut satışlarındaki artış, Türkiye ortalamasına oldukça yakın bir oranda gerçekleşti. Bu dönemde Van’da en fazla konut satışı ise Temmuz ayında oldu.

Van’da 2025 yılı 8 aylık süreçte konut satışları şu şekilde gerçekleşti;

Ocak 2025: 721

Şubat 2025: 722

Mart 2025: 703

Nisan 2025: 766

Mayıs 2025: 779

Haziran 2025: 712

Temmuz 2025: 999

Ağustos 2025: 980