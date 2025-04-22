Genç ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Van Şube Başkanlığı’na getirilen Hakan Perihanoğlu, yeni dönemde genç girişimcilere yönelik vizyonunu paylaştı.

Perihanoğlu, Wanhaber’e yaptığı açıklamada “Milli Yüzyılın Genç Vizyonu” mottosuyla hareket edeceklerini belirterek, Van’daki genç iş insanlarının ticari potansiyelini artırmak ve yeni yatırımcıları kente çekmek için çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

“GENÇ İŞ İNSANLARIMIZIN ETKİLEŞİMİNİ ARTIRMAYI PLANLIYORUZ”

Genç girişimcilerin potansiyelini artıracak çalışmalara imza atmak istediklerini belirten Perihanoğlu, “Genç ASKON Van Şube Başkanlığı olarak manevi değerlerimizin ışığında yol yürümeyi ve çatımız altındaki tüm genç iş insanlarının etkileşimini artırmayı planlıyoruz. Genç ASKON’un mottosu olan “Milli Yüzyılın Genç Vizyonu” başlığı altında, Van’daki genç iş insanlarımızın potansiyelini ortaya çıkarma noktasında hepsini cesaretlendirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

“YENİ FIRSATLAR YARATMAK İSTİYORUZ”

Van’a yeni yatırımcıları davet etmeye yönelik çalışmalarının olduğundan bahseden Hakan Perihanoğlu, “Önceki dönem başkanımız ve ekibi çok önemli işlere imza attı. Biz de yeni yönetim olarak Van’daki genç girişimcilere rol model olmayı hedefliyoruz. Gençlerin hayallerindeki iş imkanlarını hayata geçirme noktasında, sürekli etkileşim halinde olarak ticari potansiyellerini ortaya çıkarıp memleketimiz için yeni fırsatlar yaratmak istiyoruz. Ayrıca, memleketimiz için gerekirse elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak yeni yatırımcıları Van’a davet etmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.