Güvenlik gerekçesiyle 1990 yılında kapatılan Gelincik Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete başlaması için Başkale'de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda harekete geçene Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü, ilçenin Albayrak bölgesine Gelincik Sınır Kapısı yönünü gösteren tabelaları asmaya başladı. Başkale ilçesinin ekonomisine büyük katkı sağlanması beklenen Gelincik Sınır Kapısı'nın kısa sürede hizmete açılması beklenirken, ilgili kurumlar ise bölgede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Gelincik Sınır Kapısı'nın faaliyete girmesiyle birlikte ilçenin ekonomik anlamda ciddi bir kalkınma yaşayacağını belirten vatandaşlar ise, 34 yıl sonra bölgede çalışmaların yeniden başlamasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirttiler. Güvenlik gerekçesiyle 1990 yılında kapatılan Gelincik Sınır Kapısı'nın önümüzdeki süreçte yeniden hizmete açılması beklenirken, bölgedeki hareketlilik ise vatandaşları sevindirdi.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü'nün Gelincik Sınır Kapısı'nın açılması yönündeki çalışmaları heyecana neden olurken, sınır kapısının ne zaman hizmete başlayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı. İran'la 300 kilometrelik sınırı olmasına rağmen tek bir sınır kapısı bulunan Van ve Başkale halkı, 34 yıldır açılmasını beklediği Başkale bölgesindeki Gelincik Sınır Kapısı'nın açılmasını heyecanla bekliyor. 1990 yılında Başbakan Turgut Özal döneminde bölge ekonomisine katkı sunması amacıyla açılan Başkale ilçesindeki Gelincik Sınır Kapısı, 7 ay sonra güvenlik endişeleri gerekçesiyle Türkiye tarafından tek taraflı olarak kapatılmış ve o günden beri bir daha açılmamıştı.

Bu kapsamda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri sınır kapısı yolunun geçeceği güzergâha 'Gelincik Sınır Kapısı' tabelaları asmaya devam ediyor. Bu çalışma bölgede büyük bir heyecan yaratırken, sınır kapısının ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu.

"SINIR KAPISININ AÇILMASIYLA TİCARET YENİDEN CANLANACAK"

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bu çalışmaları sonrası gazetemize açıklamalarda bulunan Büyük Türk Dünyası Yüzyılı Turan Federasyonu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı ve Van İl Başkanı Halil Aybar, "Güvenlik gerekçesiyle 1990 yılında kapatılan Gelincik Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete başlaması için Başkale'de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar bölge heyecana neden oldu. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Albayrak bölgesine Gelincik Sınır Kapısı yönünü gösteren tabelaları asmaya başladı. Başkale halkı 34 yıldır Gelincik Sınır Kapısı'nın açılması dört gözle bekliyor.

Temennimiz bu kapının bir an önce hizmete girmesidir. İlçemizde büyük bir göç var. Sınır kapısının açılmasıyla ticaret yeniden canlanacak. Sınır kapısının açılacağı bölge düz bir alana sahip, engebeli ve dağlık değil. İran'ın Salmas bölgesine 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1989 yılında 7 ay açık kalan bu kapıya 34 yıldır hasretiz. Bizler bu kapının açılmasını istiyoruz. Van genelinde İran'la en uzun sınır hattına sahibiz. İki ilçe birbirlerine yakındır. Bu kapı bölge halkına can suyu olacak. Yıllardır İran halkıyla ticaret yapıyoruz. Resmi bir kapının olması çok güzel bir anlam katacaktır" dedi.

"SINIR KAPISI KALKINMADA ÖNEMLİ ROL OYNAYACAKTIR"

1990 yılından bu yana büyük bir beklenti içerisinde olduklarını belirten Başkan Aybar, "Yıllar geçtikçe nüfusumuz azalıyor. Hayvancılık geçim kaynağımız, bunun yanında sınır ticareti de çok önemli bir yere sahip. İnsanlarımızın çalışması lazım. İran'la komşu bir ülkeyiz. Yıllardır birbirimizle ticaret yapıyoruz. İşsizlik sorunumuz var, sürekli göç veriyoruz. Bu anlamda sınır kapısının yeniden hizmete girmesiyle işsizliğin de ciddi oranda düşeceğine inanıyorum. Bu anlamda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bu çalışması bizleri ve halkımızı son derece memnun etmiştir. Bu çalışmalar gerçekten bir heyecan yarattı.

Başkale'ye 40 kilometre Van merkeze ise 140 kilometre uzaklıkta bulunan kapının açılmasının başta ilçe esnaf ve sanatkarları olmak üzere ilçenin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. Gelincik Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte Van ekonomisine de önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyorum. Gelincik Sınır Kapısı'nın açılması durumunda ilçeye önemli bir katma değer sağlanacak. Kapının açılması ile ilçemizin menfaatine olan gelişmeler yaşanacaktır. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.