Gelecek Partisi Van İl Başkanlığında görev değişimi oldu. Kurucu İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık, işlerinin yoğunluğundan dolayı görevini Edremit İlçe Başkanı Halit Bitik’e devrettiğini açıkladı.

Karabıyık, yaptığı açıklamada; “15.12.2020 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun tensipleriyle Gelecek Partisi kurucu Van İl Başkanı olarak görevlendirilmiştim. Yaklaşık 4,5 yıldır üstlenmiş olduğum Gelecek Partisi Kurucu Van İl Başkanlığı ve Genel Merkez İstişare Meclis üyeliği görevlerimden işlerimin yoğunluğundan dolayı Sn. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile yapmış olduğum istişareler doğrultusunda, Başkanlık görevimi Partimizin Kurucu Edremit İlçe Başkanı tecrübeli siyasetçi Sn. Halit Bitik beyefendiye devir ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Karabıyık; “Görev sürem içerisinde partimize ve şahsıma göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı Saygıdeğer Van halkına, STK Başkanlarına, Siyasi Partilerin Değerli İl Başkanlarına, Kanaat Önderlerimize, Muhtarlarımıza ve basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür eder selam ve saygılarımı sunarım” dedi.