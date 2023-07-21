Öğrenciler, rekor bir katılım sayısıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü.
İki gün boyunca düzenlenen üç aşamalı sınavlara giren 3,5 milyondan fazla adayın beklediği sınav sonuçları da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dün (20 Temmuz 2023) açıklandı.
Sonuçların açıklanmasından sonra sıra tercih işlemlerine geldi.
Tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Bu aşamada 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanacak.
YKS tercih ekranı, 13 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık kalacak.
Üniversite, bütün gençlerin hayali
Ülkemizde öğrenciler liseden sonra üniversiteye girme eğilimi taşıyor.
Üniversite adayları kendi puan ve sıralamalara göre, iki yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Tercihte dikkat edilecekler
Tercihlerde öğrencilerin mezun olduğu okullardan, çeşitli noktalarda kurulan tercih çadırlarından ve ayrıca düzenlenen üniversite tercih fuarlarından yardım alınması öneriliyor.
Öğrencinin, kaydını yaptırmak istediği okulu ziyaret etmesi de öneriler maddeler içinde yer alıyor.
Tercihler, alınan puandan çok sıralamalara dikkat edilerek yapılıyor.
Yeni açılmış, puanı ve sıralaması olmayan bölümlerin yazılması da bir fırsat olarak görülüyor.
Sıramalamada dikkat edilecekler
Tercihlerde en önemli ikinci konu ise öğrencinin kendi sıralamasının puanı ya da sıralaması en yüksekten en düşüğüne doğru sıralanması şeklinde belirtiliyor.
Geleceğin en çok kazandıran meslekleri listesi
Üniversite adaylarının tercihlerini yapmadan önce geleceğin en çok kazandıran mesleklerinin bir listesine göz atmak istedik.
İş bulmak endişesi taşıyanlar için
İş bulmak kaygısı ile tercih yapanların ağız ve diş sağlığı ve yazılımı da kapsayan teknoloji ağırlıklı bölümleri tercih ettiği görülüyor.
Havaalanları hizmetlileri, seo haberciliği, sosyal medya uzmanlığı ve yenilenebilir enerji konusunda teknikerlerin de aranan mesleklerden olduğunu belirtelim.
Yapay zeka mühendisliği ve web geliştirici de geleceğin meslekleri arasında yer alıyor.
İşte kazandıran bölümler (Aylık kazanç)
- Veri bilimcileri - 30 - 40 bin lira
- Bilgi güvenliği analisti - 30 - 35 bin lira
- Web geliştirme uzmanı - 20 - 30 bin bira
- Yapay zeka mühendisi -60 - 90 bin lira
- Aktüerya uzmanı - 25 - 35 bin lira
- Cerrah - 60 bin - 90 bin dolar
- Diş doktoru - 45 - 50 bin lira
- Anestezi uzmanı - 35 -40 bin lira
- Nükleer mühendis - 75 -90 bin lira
- Nükleer santral operatörü - 70 - 80 bin lira
- Yazılımcı - 45 -55 bin lira
- Petrol platformu - 80 -120 bin lira
- Nükleer ilaç uzmanı - 45 - 60 bin lira
- 3D animatörler - 25- 35 bin lira
- Sürdürülebilirlik uzmanı - 20 - 30 bin lira
- Siber Güvenlik uzmanı - 70 - 90 bin lira
- Mobil Uygulama uzmanı - 30 - 45 bin lira
- Yenilenebilir enerji mühendisliği - 105 - 120 bin lira
- Finans analisti - 50 - 90 bin lira
- Dijital pazarlama uzmanı - 50 - 90 bin lira
- Lojistik uzmanı - 50 - 80 bin lira
- Bankacılık ve finans uzlanı - 60 -100 bin lira
- Veri bilimcisi - 120 - 150 bin lira
- Biyomedikal mühendisi - 70 - 100 bin lira
- Fintech mühendisi - 90 - 130 bin lira
- Nano teknoloji mühendisi - 80 - 120 bin lira
Ensonhaber