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23 Ekim 2011 Van depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Türkiye’de, afetlere hazırlıklı olunması, arama kurtarma faaliyetlerinin zaman kaybedilmeden başlatılması için bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Van Arama-Kurtarma Ekibi (VAN AKE) Sütçü Kenan Kahvaltı Salonu’nda düzenlen kahvaltı programında bir araya geldi.

Dernek Başkanı Bekir Erdoğan, ekiplerinin yeni bir eğitimi daha tamamladığını vurguladı. Başkan Erdoğan, bundan sonra yaşanacak herhangi bir afete AKE olarak hazır olduklarını ve bu ekibi daha da büyüteceklerini dille getirdi. “Hazırsak, güçlüyüz” sloganıyla düzenlenen programda arama-kurtarma ekibi, faaliyetler, insanı yardım konuları ve ekiplerin eğitim süreçleri istişare edildi.

Van bölge gazetesi