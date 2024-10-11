Tepkiler Giderek Büyüyor

İddialara göre, bu hayvanlar iğneyle zehirlenerek öldürülmüş ve durumu fark eden bir ziyaretçi, çürüyen cesetleri çöp konteynerlerinde görmesi üzerine yetkililere haber vermiştir.Olayın duyulmasıyla birlikte, hayvanseverler ve yerel yetkililer hemen bölgeye intikal etti. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, yaşanan durumu kınayarak, "Bu vahşet Gebze'ye yakışmıyor; yetkililerin hemen açıklama yapması gerekiyor," şeklinde bir açıklama yaptı ve olayın üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurguladı.

Soruşturmalar Başlatıldı

Kocaeli Valiliği, bu korkunç olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlattığını açıkladı. Hayvan hakları savunucuları, yetkililerin hızlı ve etkin bir şekilde hareket etmesini bekliyor ve bu tür acımasızlıkların bir daha yaşanmaması için toplumun sesini yükseltmeye çağırıyor.