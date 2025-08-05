Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

Burş, son 24 saatte biri çocuk 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 94'ü çocuk 188'e yükseldiğini kaydetti.

Ayrıca İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9’u insani yardım bekleyen toplam 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan tıbbi kaynaklar ve görgü tanıklarına göre, saldırılar Gazze Şeridi’nin güney, orta ve kuzey kesimlerindeki yerinden edilmiş kişilere ait çadırları, evleri ve insani yardım bekleyen kalabalıkları hedef aldı.

Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim kavşağı yakınlarında kurulu ABD dağıtım merkezinin çevresinde yardım bekleyen kalabalığa yönelik bombardımanda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesindeki Atyaf kampında yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına düzenlenen hava saldırısında 5 kişi öldü.

Gazze’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na bağlı Ebu Mualla bölgesine düzenlenen topçu saldırısında biri kadın olmak üzere 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus’un güneyindeki et-Tina Caddesi’nde yardım dağıtım alanında açılan ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirirken, yardım bekleyen birçok kişi de yaralandı.

Gazze kentinde düzenlenen iki hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirirken, kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde, el-Yazci ailesine ait en-Nafak Caddesi üzerindeki ev ile Müşteha ailesine ait bir daireyi hedef alan saldırılarda ise yaralılar olduğu bildirildi.

İsrail, 27 Mayıs’ta ABD desteğiyle, ancak Birleşmiş Milletler tarafından reddedilen "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla bir yardım dağıtım mekanizması uygulamaya koymuştu. Buna rağmen, yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılar sürdü.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu mekanizmanın uygulanmaya başlamasından bu yana yardım bekleyen sivillere yönelik saldırılarda en az 1516 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 067’den fazla kişi ise yaralandı.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin desteğiyle, Uluslararası Adalet Divanı’nın durdurma yönündeki çağrılarına rağmen Gazze’de sistematik olarak katliam, aç bırakma, altyapıyı yok etme ve zorla yerinden etme gibi uygulamalarla soykırım suçları işliyor.

Bu süreçte çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 210 binden fazla Filistinli öldürüldü ya da yaralandı, 9 binden fazlası kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi, kıtlık ise çok sayıda can kaybına yol açtı.

Son 24 saatte 87 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 87 Filistinli hayatını kaybetti, 644 kişi yaralandı.

Gazze'de "Guillain-Barre sendromlu" 95 yeni vaka tespit edildi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in açlık politikalarının neden olduğu su kirliliği ve yetersiz beslenme sonucu bölgede nadir görülen Guillain-Barre sendromu (bir tür felç) vakalarının hızla arttığını ve bunun "endişe verici" bir yayılmaya dönüştüğünü bildirdi.

Bakanlık Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, aralarında 15 yaş altı iki çocuğun da bulunduğu 95 yeni Guillain-Barre vakasının kaydedildiğini belirtti.

Burş, vakaların 45'inin çocuk olduğunu ve bu sayının normalde yılda yalnızca bir vaka olarak görüldüğünü vurguladı.

Bu sendromda, alt ekstremitelerde başlayan ani kas kontrolü kaybının yukarı doğru yayıldığını, solunum yetmezliğine ve ölüme yol açabileceğini belirten Burş, hastalığın hızla yayılmasının İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka, temel ilaç ve besin girişinin engellenmesi, su kirliliği ve kronik yetersiz beslenmeden kaynaklandığını belirtti.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Guillain-Barre sendromuna yakalanan ikisi çocuk olmak üzere üç kişinin, yetersiz beslenme ve tedaviye erişim eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Sağlık Bakanlığı, durumun “gerçek, bulaşıcı ve potansiyel bir felakete” dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Bakanlıktan 22 Temmuz’da yapılan yazılı açıklamada ise sadece haziran ve temmuz aylarında 45 akut flask felç vakasının kayda geçtiği açıklanmış, bu artışın kötüleşen çevre ve sağlık koşullarının doğrudan sonucu olduğu kaydedilmişti.

Guillain-Barre sendromu, bağışıklık sisteminin sinirlere saldırması sonucu gelişen, nadir fakat ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Hastalık, genel halsizlik, ekstremitelerde karıncalanma, uyuşma ve tam felç gibi belirtilerle seyrediyor.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 933 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 27 kişi yaralandı.