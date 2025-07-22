Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde tedavi gören 32 yaşındaki özel gereksinimli Rahil Muhammed Rusrus yaşamını yitirdi.

Rahil'in babası Rahim, kızının 1 aydır yetersiz beslenme ve dehidrasyon sorunu yaşadığını ve 50 kilodan 25 kiloya kadar düştüğünü dile getirdi.

Acılı baba, "Kızıma son olarak ıslanmış mercimek suyundan 2 kaşık içirdim, dünyada yediği son yemek buydu." dedi.

Kurşunlardan kurtulan açlığın pençesinden kurtulamıyor

Rahil'in kendisi gibi özel ihtiyaç sahibi bir kardeşinin de daha önce İsrail kurşunlarının hedefi olduğunu anlatan baba, "Dört çocuğumdan biri açlıktan öldü, biri İsrail saldırısında öldü. Kalan 2 çocuğum da down sendromlu. Onları da kaybetmekten korkuyorum. Artık çocuklarımın sadece saldırılarda ölmesinden değil, açlıktan ölmesinden de korkar oldum." diye konuştu.

"Dünya bize sırtını döndü, gözlerini kapadı. Kimse halimizi görmüyor." diyerek dünyaya sitem eden Gazzeli baba, "Biz barışsever bir milletiz, savaş istemiyoruz. İnsani yardımların girmesini ve insan gibi yaşamayı istiyoruz. Ürdünlü, Mısırlı ya da herhangi milletten bir çocuk Filistinli çocuklardan daha kıymetli değil." diye konuştu.

Biri bebek 2 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde henüz 40 günlük olan Yusuf Muhammed es-Safedi, açlık, yetersiz beslenme ve bebek maması bulunmadığı için yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle Abdulhamid el-Ğalban isimli Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Sağlık alanından kaynaklar, Gazze genelindeki hastanelere her yaştan yüzlerce kişinin şiddetli açlık ve yetersiz beslenme şikayetiyle geldiği, 17 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenmeden sıkıntı çektiğini belirtti.

Filistinli gazeteci Şerif: "Gazze ölüyor ve onunla birlikte biz de ölüyoruz"

Al Jazeera, Gazze'nin kuzeyinde görev yapan Filistinli muhabiri Enes el-Şerif'in gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail saldırıları ve yardım girişlerine getirdiği engellemeler nedeniyle Şerif'in de aralarında olduğu Gazze'de 2 milyondan fazla kişinin açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekilen paylaşımda, bölgeye acil insani yardım ulaştırılması ve sivillerin korunması çağrısı yapıldı.

Filistin gazeteci Şerif Al Jazeera'ya gönderdiği mesajında, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede yaşananları aktarmaya devam ettiğini belirtti.

"Bugün harekete geçilmezse yarın Gazze'de kurtarılmayı bekleyen kimse olmayabilir"

Bölgede yaşanan gıda krizi ve açlığa dikkati çeken Şerif, "Açlıktan boğuluyorum, bitkinlikten titriyorum ve her an peşimi bırakmayan bayılma hissine direniyorum. Kameranın önünde durup istikrarlı görünmeye çalışıyoruz ama gerçek şu ki içimizde dağılıp gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şerif, Gazze'ye yönelik saldırıların, ablukanın ve katliamların son bulması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze ölüyor ve onunla birlikte biz de ölüyoruz. Dünya bugün harekete geçmezse yarın (Gazze'de) kurtarılmayı bekleyen kimse olmayabilir." uyarısını yaptı.

İsrail, UNRWA'nın 6 bin tır yardımının açıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'ye girmesine izin vermiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X hesabından yapılan açıklamada, BM çalışanları da dahil Gazze'deki halkın açlık nedeniyle umutsuz mesajlar gönderdiği aktarıldı.

Açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'de gıda fiyatlarının 40 kat arttığı belirtilen açıklamada, "Gazze'nin hemen dışında, UNRWA'nın depolarında tüm nüfusa üç aydan fazla yetecek kadar gıda stoku var." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki acı insan yapımıdır ve durdurulmalıdır." denilerek İsrail'e ablukayı bir an önce kaldırması ve bölgeye yardım girişine izin vermesi çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde 1 kg un ve pirincin fiyatının 30, şekerin kilosunun ise 100 dolara çıktığı kaydedildi.

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma da basına verdiği röportajda, bir kaç kilometre ötede dükkanların dolu olmasına karşın Gazze'de aralarında BM çalışanlarının da olduğu tüm halkın kıtlık yaşadığını ve şiddetli açlıktan bayıldığını söyledi.

Touma, "Mısır ve Ürdün'de 6 bin kamyon dolusu gıda, ilaç ve hijyen malzemesi, UNRWA tarafından insanlara dağıtılmak üzere Gazze'ye sokulmak için yeşil ışık yakılmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

AFP, açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olan Gazze'deki çalışanlarını tahliye edecek

Fransız haber ajansı Agence France Presse'in (AFP) Gazetecileri Derneğinin (SDJ de l'AFP) X hesabından yapılan açıklamada, ajans yönetiminin de Gazze'deki gazetecilerinin kötüleşen yaşam koşullarından endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "(Gazze'deki gazetecilerin) Cesaretlerine, mesleklerine olan bağlılıklarına ve örnek teşkil eden direnişlerine rağmen durumları artık sürdürülemez hale geldi." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki ajans çalışanlarının açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, AFP yönetiminin ocak 2024 ile nisan 2024 tarihleri arasında 8 çalışanını tahliye ettiği gibi Gazze’deki serbest gazetecilerini de tahliye kararı aldığı duyuruldu.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye uluslararası gazetecilerin girişinin yasak olduğu ve burada görev yapan birkaç gazetecinin yaptığı işin tüm dünyanın Gazze'de yaşananlardan haberdar olması açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanan açıklamada, orada kalan gazeteciler için de tahliyenin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

"Meslektaşlarımızın çatışmalarda öldüğünü gördük ancak açlıktan öldüğünü görmedik"

AFP Gazetecileri Derneğinin dün yaptığı açıklamada Gazze’deki açlığa tepki göstererek, "AFP'nin kurulduğu Ağustos 1944'ten bu yana çatışmalarda kaybettiğimiz gazetecilerimiz oldu, saflarımızda yaralılar ve esir düşenler oldu ancak hiçbirimiz bir meslektaşımızın açlıktan öldüğünü hatırlamıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 229 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, yardım girişinin engellenmesi nedeniyle Ekim 2023'ten bu yana 76’sı çocuk 86 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler yaşanıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 196 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 94 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 6 bin 511'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.