İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, spor güvenliği değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, stadyumlara girişlerde, protokol tribünlerine elektronik bilet uygulaması yapılacağını ifade ederek, "Protokol tribünlerine de kim giriyor, kim çıkıyor bileceğiz." dedi.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Spor bedeni güçlendirdiği kadar ruhu da olgunlaştıran farklı kesimleri aynı tribünde buluşturan evrensel bir değerdir. Spor sadece zaferle ölçülen yarış değil önce ahlak ve saygıdır. En önemlisi oyunun ruhuna saygıdır.

"SAYGI DAİMA BİR SEÇİMDİR"

Biz sadece fiziki güvenliği değil ahlaki güvenliği de korumak zorundayız. Spor güvenliği sadece güvenlik başlığı değil gençlere karşı ortak sorumluluğumuzdur. Saygı ve coşku için el birliğiyle çalışmak zorundayız. Asıl şampiyonluk kupayı kaldırmakta değil rakibine saygı gösterdiğin o anda gizlidir. Kazanmak bir sonuçtur saygı daima bir seçimdir.

7 BİNE YAKIN KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Ülkemiz genelinde, 2024-2025 sezonu boyunca: 98 bin 118 spor müsabakası gerçekleşti. Bu müsabakalara, 19 milyon 88 bin vatandaşımız katılım sağladı. 1 milyon 88 bin 546 polisimizin görevlendirme işlemi gerçekleşti.

Buna ek olarak, 325 bin 711 özel güvenlik görevlimiz de Polislerimizle birlikte omuz omuza çalıştılar. Geçen yıl 510 müsabakada işlem tesis edildi. Olaylara karışan 6 bin 818 şahıs hakkında, 6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair’’ Kanun kapsamında yasal işlem yapıldı.

"TÜM VALİLERE TALİMAT VERDİM"

Bir noktanın daha altını çizmek istiyorum: Taraftarlar, maçları Taraftar Kart ve elektronik bilet uygulaması sayesinde izliyor. Bu iki sistem sayesinde maçı kim, nereden izliyor, biliyoruz. Ancak protokol girişlerinde, görevlilerin elinde isim listeleri oluyor. Bu kişiler Taraftar Kart’larını göstermeden, Elektronik bilet işletmeden de protokolde maç izleyebiliyorlar.

Tüm valilerime de talimat verdim. Hepsi protokol tribününe girmeden önce, ya Taraftar Kart’larını sisteme işletmiş olacak ya da elektronik bilet uygulamasıyla maçı izleyecekler. Protokol tribünlerine de kim giriyor, kim çıkıyor bileceğiz."