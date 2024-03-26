Dünyanın izlediği savaşta kan durmuyor.

Gazze halkı, yaklaşık 6 aydır saldırılara uğruyor.

Her geçen gün can kaybının arttığı savaşta, son duruma ilişkin açıklama geldi.

Son 24 saate 81 kişi öldü

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 81 sivilin yaşamını yitirdiğini, 93 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Can kaybı 33 bine yaklaşıyor

Böylelikle 32 bin 414 sivilin hayatını kaybettiği, 74 bin 787 sivilin ise yaralandığı da belirtildi.