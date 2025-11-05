Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 1 kişi ile yeni saldırılarda hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ve 7 yaralının ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 240 kişinin yaşamını yitirdiği, 607 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 511 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 872'ye yaralıların sayısının 170 bin 677'ye ulaştığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal eden saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insansız hava aracıyla (İHA) bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

Haberde, Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de ateşkese varılan 10 Ekim'den bu yana ihlallerini sürdürdüğüne işaret edilen haberde, İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 240'a ulaştığı kaydedildi.

Hamas, Gazze'deki İsrailli bir esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli bir esire ait cesedi daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç’ın, İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tabutu Gazze Şeridi'nden teslim aldığı belirtildi.

Kızılhaç'ın, Şeridin kuzeyindeki Gazze kentinde Kassam Tugaylarından teslim aldığı cesedi, İsrail ordusuna teslim etmek için belirlenen noktaya doğru ilerlediği kaydedildi.

Cesedin İsrail ordusunca teslim alınmasının ardından kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülmesi bekleniyor.

Kimlik tespitinin ardından cesedin İsrailli esire ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 7 İsrailli esirin cenazesi kalmış olacak.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

İsrail son olarak 2 Kasım’da Kızılhaç aracılığıyla Hamas'tan İsrailli esirlere ait 3 ceset teslim almıştı.

İsrail, cesedin İsrailli askere ait olduğunu doğruladı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, teslim alınan cesedin kimlik tespitinin yapıldığı belirtildi.

Cesedin İsrail ordusundan Çavuş Itay Chen'e ait olduğu ve Chen'in ailesinin bilgilendirildiği aktarıldı.

Böylece, Gazze Şeridi'nde 7 İsrailli esirin cesedi kaldı.

İsrail, Gazze Limanı’nın batısında 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu

Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr konuya dair açıklama yaptı.

Bekr, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşgal güçlerine ait hücumbotlar bu sabah Gazze Limanı’nın batısında balıkçı teknelerine saldırdı ve 5 balıkçıyı alıkoydu.

İsrail donanması balıkçıları kıyafetlerini çıkarmaya zorladıktan sonra denize inmeye mecbur bıraktı ardından onları kelepçeleyip bilinmeyen bir bölgeye götürdü."

Filistinli yetkili, alıkonulan balıkçılardan 4'ünün aynı aileden olduğunu belirtti.

İsrail ordusu ve toprakları gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da ekim ayında 2 bin 350 saldırı gerçekleştirdi

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da ekim ayı boyunca 2 bin 350 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yayımlanan aylık raporda, İsrail ordusunun ve İsraillilerin ekim ayında Filistinliler aleyhindeki saldırılarına dikkati çekildi.

Ekim ayında Filistinliler aleyhinde 2 bin 350 saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, bunlardan 1584'ünün İsrail ordusu, 766'sının İsrailliler tarafından yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu saldırıların, doğrudan fiziksel şiddetin yanı sıra ağaçların sökülmesi, tarım arazilerinin kundaklanması, zeytin hasat edecek çiftçilerin arazilerine ulaşmalarının engellenmesi, mülklere el konulması, ev ile tarım arazilerindeki yapıların yıkılması gibi eylemleri kapsadığı belirtildi.

1 Filistinli hayatını kaybetti

Toprakları gasbeden İsraillilerin ekim ayında düzenlediği ihlaller sırasında 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca 1200 ağacın söküldüğü ve 7 yeni yasadışı yerleşim birimi kurma girişiminde bulunulduğu aktarıldı.

28 yapı yıkıldı

İsrail ordusunun 25 yıkım eylemi sırasında; 15'i içerisinde ikamet edilen ve 2'si boş ev ile 11 zirai yapı olmak üzere 28 yapıyı yıktığı buna ek olarak yıkım için de 30 bildiri dağıttığı kaydedildi.

Tel Aviv'in 13 askeri talimatla Filistinlilere ait 245 dönüm araziye el koyduğu, bunun yasadışı yerleşim birimlerinin çevresinde tampon bölgeler oluşturma amacıyla yapıldığı bildirildi.

Raporda ayrıca İsrail'deki planlama birimlerinin geçen ay 12'si Batı Şeria'da, 7'si Kudüs'te 19 imar planını incelediği bilgisi verildi.

Konsey, geçen ay boyunca gerçekleştirilen bu ihlalleri, "İşgalci İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve mülklerine karşı sürdürdüğü terör zincirinin devamı" şeklinde niteledi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen açıklamada, Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban da artan bu ihlallerin sadece münferit olaylar olmadığını aynı zamanda toprak sahiplerini arazilerinden ayırmayı, kapsamlı sömürgeci ve ırkçı bir sistem dayatmayı amaçlayan örgütlü bir yöntem olduğunu teyit ettiğini ifade etti.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Medya Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Tulkerim, Ramallah ve El Halil kentlerine baskınlar gerçekleştirdi.

Baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu 16 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail ordusu, oto tamirhanesini yıktı

Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki Dura kasabasında bir oto tamirhanesini içerisindeki eşyalarla birlikte tahrip etti.

Görgü tanıkları, buldozerler eşliğinde gelen bir İsrail birliğinin iş yerini "resmî belgeleri bulunmadığı" iddiasıyla yıktığını aktardı.

İsrail ordusu, Tamun beldesine düzenlediği baskında 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı özel güçler, Tubas kentinin güneyinde yer alan Tamun beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında beldede yer alan Filistinlilere ait bir evi kuşatan İsrail güçleri, destek birliklerle takviye edildi.

Kuşatılan eve düzenlenen baskında 4 Filistinli gözaltına alındı.

Evde ciddi hasara yol açan İsrail askerleri, beldeden çekildi.

İsrail ordusu, neredeyse her gün Batı Şeria'da Filistinlilere ait belde ve köylere; ev ve iş yerlerine baskın düzenliyor, Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Haaretz: İsrail Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engelleyen sıkı şartlar uyguluyor

Haaretz'in haberinde, daha önce İsrail'den faaliyet onayı alan çok sayıda yardım kuruluşunun uygulamaya konan sıkı prosedürler nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı ve binlerce ton gıda ve yardım malzemesinin Gazze'nin dışında beklediği belirtildi.

Haberde, İsrail'in uygulamasının yardım kuruluşlarının Gazze ve Batı Şeria'ya girme koşullarını sıkılaştırdığı, çalışanları ve aileleri hakkında bilgi vermelerini gerektirdiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes uygulanmasına rağmen bölgedeki insani durumun son derece zor olmaya devam ettiğine dikkati çekilen haberde, "Yüz binlerce Filistinli hala çadırlarda yaşıyor. Su, kanalizasyon ve elektrik şebekeleri çökmüş durumda, hastaneler yaralı ve hastalarla dolup taşıyor, gıda fiyatları yüksek ve Filistin nüfusunun büyük bir kısmı hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Sıkı prosedür

Haberde, İsrail hükümetinin uygulamaya koyduğu yeni prosedürün yardım kuruluşlarının işlerinin İsrail'in Diaspora Bakanlığına geçmesinin ardından hazırlandığı, söz konusu bakanın da Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Amichai Chikli olduğu ifade edildi.

Yeni prosedüre göre yardım kuruluşlarının İsrail makamlarına çok sayıda belge sunması gerektiği aktarılan haberde, bunlar arasında Filistinliler de dahil tüm çalışanlarının listesi ve aile bireylerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı vurgulandı.

Haberde, Diaspora Bakanlığına insani yardım kuruluşlarından gelen başvuruları reddetme konusunda geniş yetki verildiği, "İsrail'in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak varlığını inkar eden veya İsrail'in meşruiyetini ortadan kaldırmaya çalışan" bir kuruluşun başvurularını reddetme hakkına sahip olduğu" belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de işlediği soykırım ve savaş suçlarına işaret edilen haberde, bir İsrail vatandaşının yabancı bir ülkede veya uluslararası mahkemelerde yargılanmasını destekleyen kuruluşlara da faaliyet izni verilmeyeceğine işaret edildi.

Haberde, bir kuruluşun çalışanlarından birinin "başvurudan önceki 7 yıl içinde İsrail'i boykot etme yönünde kamuoyuna çağrıda bulunması halinde faaliyet başvurusunun reddedilebileceği" aktarıldı.

100 başvurudan 14'ü reddedildi, kalanlar inceleniyor

Haberde, İsrail Diaspora Bakanlığı'nın eylül başından bu yana yardım kuruluşlarının yaptığı 100 başvurudan 14'ünü reddettiği, kalan başvuruların ise hala değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

Faaliyetleri onaylanan kuruluşların bazılarının ise İsrail ve ABD tarafından Mayıs 2024'te kurulan, Filistinlilerin "ölüm tuzakları" olarak nitelediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı" isimli kuruluşla birlikte çalıştığı biliniyor.

ABD ve İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve büyük insani yardım kuruluşları yerine Gazze'de insani yardımları söz konusu vakıf üzerinden dağıtmaya çalışmış, vakıf, ekim ayında faaliyetlerini durdurmadan önce ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

Gazze'de bu vakfa ait insani yardım merkezleri yakınında bekleyen çok sayıda Filistinli, İsrail ordusunun ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Haberde, bakanlığın izin vermemesinin, yardım kuruluşlarının Gazze'ye giriş çıkışlarını zorlaştırdığı ve İsrail'den malzeme alıp nakletmelerini de engellediği kaydedildi.

İsrail Diaspora Bakanlığından faaliyet izni bekleyen kuruluşlar arasında Oxfam, Save the Children ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC) gibi dünyaca ünlü kuruluşların yer aldığına dikkati çekilen haberde, söz konusu kuruluşların İsrail'in istediği bilgileri aktarmasının kendi ülkelerindeki yasaları ihlal edebileceği korkusuyla Filistinli ve diğer uyruklu çalışanlarının listelerini vermeyi reddettiği için kayıt sürecinden geçme konusunda şüphe duyduğu ifade edildi.

İsrail hükümeti Gazze'ye yardım ulaştıran alternatif yolları bile kapadı

Haberde, İsrail'in son haftalarda yardım kuruluşlarının alternatif yollarla Gazze Şeridi'ne insani yardım ve gıda malzemesi ulaştırmasını zorlaştırdığı da vurgulandı.

Gazze'ye yardım ulaştırmak için izin alamayan kuruluşların, yardım malzemelerine halihazırda izin alan BM kurumları veya diğer kuruluşlarla göndermeyi denediği belirtilen haberde, ancak İsrail makamlarının bunu da engellediği aktarıldı.

Haberde, İsrail'in uygulamaları sebebiyle çok sayıda insani yardım malzemesinin İsrail, Ürdün, Mısır ve Filistin yönetiminin elinde "mahsur" kaldığının altı çizildi.

Toplu cezalandırma

Haberde görüşlerine yer verilen Oxfam'ın Batı Şeria'daki yetkilisi Büşra Halidi, İsrail'in insani yardım girişini engelleyen uygulaması için, "Bu uygulama, Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail'in geniş kapsamlı toplu cezalandırma politikasının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail, hem düzenlediği saldırılar hem de üzerinde uzlaşılan miktarda insani yardımın bölgeye girişini engelleyerek anlaşmayı ihlal ediyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, 10 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için günlük 600 yardım tırının girmesi gerekiyordu, ancak bölgeye ulaşan yardım tırlarının sayısı günlük ortalama 89'u geçmiyor.