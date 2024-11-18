İsrail, Gazze Şeridi'nde 409 gündür sivilleri hedef alıyor. Bölgede Filistinlileri katleden İsrail güçleri acımasız saldırılarını sürdürürken, bölgede ortaya çıkan bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail tarafından gerçekleştirilen 4 saldırıda 76 sivilin hayatını kaybettiğini, 158 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 43 bin 922'ye, yaralı sayısının ise 103 bin 898'e yükseldiği ifade edildi.