İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 405 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 112 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 43 bin 736’ya, yaralı sayısının ise 103 bin 370’e yükseldiği bildirildi.

İSRAİL SON BİR AYDA 20 YARDIM ÇALIŞANINI ÖLDÜRDÜ

İnsani yardım kuruluşları tarafından yapılan açıklamalara göre İsrail güçlerinin 10 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği saldırılarda 20 yardım görevlisi hayatını kaybetti.

Çalışanların evlerinde, kamplarda ve yardım ulaştırmaya çalışırken öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, İsrail yetkililerine bilgi verilmesine rağmen yardım çalışanlarının işaretlenen araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Son verilerin açıklanmasıyla birlikte İsrail'in Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen yardım çalışanı sayısı 300’ü aştı.