7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam devam ediyor.

İsrail ordusu, tüm uluslararası uyarıları hiçe sayarak Gazze'de insanlık ve savaş suçu işliyor.

Açlıktan ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

İsrail tarafından insani yardımların engellendiği Gazze halkı açlıkla savaşırken, yetersiz beslenme sebebiyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Yardımların acil olarak ulaştırılması gereken bölgede insanlar çaresizce beklemeye devam ediyor.

Yaşam mücadelesi devam ediyor

Üstlerine yağan bombalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise yükselmeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.

Son 24 saatte 83 Filistinli hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 83 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 142 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Can kaybı 30 bin 800'e ulaştı

Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bin 800’e, yaralananların sayısının ise 72 bin 298’e yükseldiği aktarıldı.

Gözaltı sayısı 7 bin 500'e yaklaştı

5 aydır devam eden saldırılarda İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı ise 7 bin 500'e yaklaştı.