Gazze'de İsrail zulmü devam ediyor.

İsrail ordusu, 130 gündür Gazze'ye yönelik saldırılarını hız kesmeden, şiddetini artırarak sürdürüyor.

Havadan, karadan ve denizden saldırılar devam ediyor

Hedef gözetmeksizin okul, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarını yerle bir eden İsrail ordusu, binlerce kişiyi hayattan kopardı.

İsrail, tüm uluslararası uyarılara rağmen havadan, karadan ve denizden saldırılarına devam ediyor.

Milyonlarca kişi açlıkla mücadele ediyor

Gazze'de milyonlarca kişi bir yandan barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken bir yandan da saldırılarla mücadele etmeye çalışıyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 473'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, savaşta hayatını kaybedenlere yönelik açıklama bulundu.

Bakanlığın yaptığı açıklamada 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 473’e, yaralananların sayısının 68 bin 146’ya yükseldiği belirtildi.