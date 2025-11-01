İsrail'in Gazze'de onlarca yıldır uyguladığı abluka, 7 Ekim 2023 tarihinden sonra daha da şiddetlendi.

Gazze'de abluka sebebiyle derinleşen açlık krizi, ateşkes anlaşmasına rağmen devam ediyor.

FİLİSTİNLİLERE YEMEK DAĞITILDI

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir hayır kuruluşu tarafından kurulan yemek dağıtım noktasında, İsrail'in açlığa mahkum ettiği Filistinlilere yemek dağıtıldı.

GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ

Ateşkes anlaşması sonrası Gazze'de İsrail saldırılarının durmasıyla normal hayata dönmeye çalışan Filistinliler, devam eden açlık kriziyle mücadele ediyor.

YETKİLİLERDEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Yeterli gıdaya ulaşamadıkları için sık sık hasta olan çocuklar ve güçten düşen yetişkin Filistinliler, Gazze'ye acilen et ve sebze gibi sağlıklı gıdaların girmesi çağrısında bulundu.