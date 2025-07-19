Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şu şekilde:

"Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir."

Avusturya etabının ardından çalışmalarına İstanbul’da devam edecek olan Galatasaray, Match PR organizasyonuyla düzenlenecek iki hazırlık maçına daha çıkacak. RAMS Park’ta oynanacak olan maçlarda sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile karşılaşacak.