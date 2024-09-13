Freiburg'dan Kısa Sürede Çifte Sürpriz

Galatasaray, Freiburg'da oynayan sağ kanat oyuncusu Roland Sallai için resmi teklif yaptı ve transferin detayları gün yüzüne çıktı. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki oyuncu için Freiburg’a 6 milyon Euro bonservis bedeli ve ek bonuslar önerdiği belirtildi. Ayrıca, Sallai ile 4 yıllık bir sözleşme imzalanması için görüşmelerin sürdüğü iddiaları, transferin tamamlanmak üzere olduğunu gösteriyor.

Ruben Vargas İçin İstanbul'a Yolculuk Yolu Açıldı

Galatasaray'ın başka bir sürprizi ise Augsburg'un sol kanat oyuncusu Ruben Vargas’ı hedef alması oldu. Sarı-kırmızılıların, Vargas için kulüp bazında anlaşma sağlaması durumunda oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bu transfer, Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirme planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sallai ve Vargas'ın Performansları

Roland Sallai bu sezon Freiburg'da sadece 2 maçta 44 dakika süre aldı ve bu maçlarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Benzer şekilde, Ruben Vargas da Augsburg'da 2 resmi maça çıkıp 56 dakika süre aldı. Her iki oyuncunun da transferi, Galatasaray’ın mevcut kadro planlaması ve performans beklentileri doğrultusunda yapılıyor.

Transfer Döneminin Son Dakikası Heyecanı

Galatasaray'ın transfer pazarındaki bu hareketlilik, futbol dünyasında büyük bir ilgi çekti. Son dakika transferleri, genellikle büyük değişimlerin habercisi olur ve bu hamlelerin Galatasaray’ın sezon hedefleri üzerindeki etkisi merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılıların bu sürpriz hamleleri, transfer döneminin son günlerinde büyük bir heyecan yarattı.