Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Başakşahir evinde karşı karşıya geldiği Galatasaray’a 2-1’lik skorla kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin golü Fransız futbolcu Leo Dubois’dan geldi.
İLK GOLÜ ESKİ TAKIMINA
Müsabakanın 64. dakikasında ceza sahası içi sağında topu alan Dubois düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ilk golünü sarı-kırmızılılara karşı kaydetmiş oldu.
BAŞAKŞEHİR'E KİRALANMIŞTI
29 yaşındaki futbolcu transferin son günü Galatasaray’dan kiralık olarak Başakşehir’e katılmıştı.
Müsabakaya 11’de başlayan Leo Dubois, 75. dakikada yerini Cemali Sertel’e bıraktı.
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