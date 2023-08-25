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Galatasaray, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren stoperi Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

30 yaşındaki futbolcunun ayrılığıyla ilgili olarak sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

2021 yılında Göztepe'den Galatasaray'a gelen Alpaslan, sarı kırmızılı takımda 16 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Tecrübeli oyuncunun 1 sezon da sözleşmesi bulunuyordu. haber7