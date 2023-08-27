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Galatasaray'a Mertens'in geleceği belli oluyor. Sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek olan Belçikalı oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklif var.

GALATASARAY SICAK BAKIYOR

İlerleyen yaşı ve takımdan aldığı maaş nedeniyle gelen teklife sıcak bakan Galatasaraylı yetkililer kararı Mertens'e bıraktı. İstanbul'da mutlu olan yıldız oyuncu, kendisine önerilecek paraya göre kararını verecek.

YILLIK 10 MİLYON ÜSTÜNE 'EVET'

Suudi Arabistan'dan gelecek yıllık 10 milyon euro maaşı kabul etmeye hazır olduğunu ifade eden Mertens beklemeye geçti.

Mynet