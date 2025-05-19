Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında, Bellona Kayserispor'u konuk etti.

Maçın 12. dakikasında Osimhen'in sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Bilal sağına yatarak topu kornere çeldi.

17. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Sanchez'in ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla top üstten auta gitti.

21. dakikada Sara'nın kaptırdığı topta Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'e aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın vuruşunda top, Muslera'nın müdahalesiyle yandan kornere çıktı.

26. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde, Osimhen altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın kafayla indirdiği topa penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuran Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

38. dakikada Carole'un ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında arka direkte Osimhen, kafayla topu Yunus Akgün'e indirdi. Yunus'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin pasıyla penaltı noktası gerisinden topla buluşan Morata'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada Galatasaray, kaleci Muslera'nın kullandığı penaltıyla skoru 3-0 yaptı. Atılan uzun top sonrası savunma arkasına sarkan Osimhen, pasını Morata'ya aktardı. Ceza yayında topla buluşan İspanyol santrfor, karşı karşıya kaldığı kaleci Bilal Beyazit'i geçmeye çalışırken yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, kaleci Bilal'in Morata'ya faul yaptığına belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen kaleci Muslera, Bilal'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Son 9 maçını kazandı

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 karşılaşmayı da aldı.

Galatasaray, bu süreçte ligde sırasıyla Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u 2-0, Bellona Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u ise 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Sahasındaki son 17 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 17 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 17 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 14 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray'dan Mourinho'ya gönderme

Galatasaray yedek kulübesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 5 yıldız göndermesi yaptı.

Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü, ligin 7. haftasında Onvo Antalyaspor ile müsabakada hakem kararına tepki olarak bilgisayarda bir pozisyonu açarak kameralara gösterdi.

Kayserispor maçının son anlarında Galatasaray yedek kulübesinden, sarı-kırmızı renklerde 5 yıldızın bulunduğu ve İngilizce "The Real One" (Gerçek olan) yazılı görselin olduğu bilgisayar kameralara gösterildi.

Kaleci Muslera, ikinci golünü attı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla ikinci kez gol sevinci.

Sarı-kırmızılı ekipteki 14. sezonunu geçiren Muslera, ilk golünü Süper Final uygulanan 2011-2012 sezonunun 37. haftasında deplasmanda penaltıdan Manisaspor'a attı.

Tecrübeli file bekçisi, 8 Mayıs 2012'de Manisa'da yapılan maçtan 13 yıl, 1 ay, 10 gün sonra (4788 gün) Kayserispor ağlarını sarstı.

Osimhen golü attı, kızı Hailey anons etti

Galatasaray'ın ilk golünün anonsunu, fileleri havalandıran Victor Osimhen'in kızı Hailey gerçekleştirdi.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, müsabakanın 26. dakikada Nijeryalı yıldız Osimhen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon 29. Süper Lig maçında 25. kez fileleri havalandırdı. Türk futbol tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu elinde bulunduran Osimhen, 40. resmi maçında toplam gol sayısını 36'ya çıkardı.

Victor Osimhen'in attığı golün anonsunu ise kızı Haly'den geldi. Üç yaşındaki Hailey, golün ardından mikrofonu alarak babasının adını anons etti.

Barış Alper, ligde 12 gole ulaştı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Mücadelenin 29. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper, bu sezon Süper Lig'de 12. kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, 48. resmi maçında 14 gole ulaştı.

Ayrıca attığı golün ardından yedek kulübesinden aldığı telefonla video çekerek sevincini yaşayan Barış Alper, hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Icardi'den "oyuna girme" şakası

Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, teknik ekiple şakalaştı.

Müsabakayı Galatasaray yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip eden Icardi, maçın 17. dakikasında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sakatlandığı bir pozisyonda yedek kulübesine, "Oyuna girebilirim" şeklinde işaret yaptı.

Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Icardi'nin bu şakası gülüşmelere neden oldu.

Okan Buruk'tan şampiyonluk değerlendirmesi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, formalarına 5. yıldızı taktıkları belirterek, şunları kaydetti:

"İlk 2 yıldızı kazanan sevgili Fatih Terim'e ve futbolculara teşekkür etmek istiyoruz. Biz de bunu devam ettiremeye çalıştık. Galatasaray ruhunu ve duruşunu sahada göstermeye çalıştık. 4 günde 2 kupa kazandık. Taraftarı da ne kadar sevdiğimizi göstermeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki sene hedefimiz bir sonraki şampiyonluk olacak, Türkiye Kupası ve Avrupa'da tekrar başarı olacak. Hedeflerimizi biraz daha büyütüp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Galatasaray, bugün oynadığı oyunla şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini, ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösterdi. O yüzden hepimiz için hayırlısı olsun. Başkanımıza, yönetim kurulumuza, takımdan sorumlu yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular. Onların benim yanımda olması çok değerliydi."

Victor Osimhen'in takımdaki geleceğine değinen Buruk, "Taraftarımızın isteği var. Galatasaray Kulübü, elinden ne geliyorsa onu yapmaya hazır. Daha 2 hafta var önümüzde. Elimizde birbirine çok alışmış bir kadromuz var. Osimhen de bunlardan biri. Kendisi bizim için çok değerli. Onun da Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Umarım onunla yola devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Morata: "Galatasaray formasını giymek çok özel"

İspanyol yıldız Alvaro Morata ise Galatasaray'da forma giymenin çok özel olduğunu dile getirdi.

Taraftarlara teşekkür eden tecrübeli santrfor, "Her şey için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman bizi desteklediler. Galatasaray formasını giymek çok özel. Bunun için çok mutluyum." diye konuştu.

Satın alma opsiyonuyla Fransa'nın Monaco takımından kiralanan Senegalli sol bek Ismail Jakobs ise, "Gelecek sezon takımda mısın?" sorusuna, "Buradayım ve Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kesinlikle burada kalacağım." dedi.

Jakobs, RAMS Park'taki atmosfer için, "İnanılmaz bir şey. Hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim." yorumunu yaptı.

Arda Ünyay: "Galatasaray'a geleli 4 ay oldu ama ikinci kupayı gördüm"

Ara transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden transfer edilen genç stoper Arda Ünyay, Galatasaray'da olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

RAMS Park'ta maça çıkacağı gün için sabırsızlandığını aktaran Arda, "Çok mutluyum. Galatasaray'a geleli 4 ay oldu ama ikinci kupayı gördüm. Benim için çok gurur verici bir şey. İnşallah nice şampiyonluklar yaşarım. Kalbim hala hızlı atıyor. İnşallah ben de bu taraftarın önünde oynayacağım." diye konuştu.

Yaz kampında çok çalışarak takıma girmek istediğini vurgulayan 18 yaşındaki stoper, "Çok iyi hazırlanacağım. Yaz kampını çok iyi geçireceğimi düşünüyorum. Çok çalışacağım. Burada oynamanın zorluğunu çok iyi biliyorum. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Arda Ünyay, yıldız futbolcularla antrenmana çıkmanın kendisini geliştirdiğine değinerek, "Tarif edilmez bir duygu. Alvaro Morata, Victor Osimhen çok ünlü forvetler. Beni çok geliştiren bir şey. Davinson Sanchez, Abdülkerim ağabeyden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah bana çok şey öğretecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Arda, antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğunu söyleyerek, "Barış ağabey çok kuvvetli. O beni çok zorluyor." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten şampiyonluk değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, gelecek sene Avrupa'da başarı yakalamayı amaçladıklarını söyledi.

Dursun Özbek, Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğu ilan ettikleri maçın ardından Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak formalarına 5. yıldızı taktıkları için mutlu olduklarını belirten Özbek, "Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bu başarıda bize destek veren taraftarlara, oyunculara, teknik kadroma, genel kurul ve yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Zor bir sezonu şampiyon olarak bitirdik. Şimdi önümüzde Avrupa'da başarıyı yakalamak var. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımız devam edecek. Transfer sezonuna giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in takımdaki geleceğine değinen Özbek, "Daha transfer sezonuna girmedik. Osimhen, çok önemli bir oyuncumuz. Kendisiyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kariyerli bir oyuncu. Her şeyden önce Osimhen'in takımda kalmak istemesi lazım." diye konuştu.

Dursun Özbek, 2017 yılında söylediği "Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "O gün verdiğim sözü bugün tutmanın gururunu yaşıyorum. Galatasaray, birlik ve beraberliğini koruduğu sürece şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bu dönemde de bunu ispatladık. 5. yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.