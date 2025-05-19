Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Turunda rakibi Motolux 68 Aksaraspor’u eleyen Artı Değer Van Spor FK, yarı finale yükseldi. Temsilcimiz bu turda Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur maç programı açıklandı. Ancak Van Atatürk Şehir Stadı’nda 22 Mayıs tarihinde oynanacak ilk maçın saati duyurulmadı. Buna karşın 26 Mayıs’ta Elazığ’da oynanacak rövanş maçının saati 20.00 olarak programda yer aldı.

Van’da oynanacak maçın saatinin henüz duyurulmaması, maçın gece oynanabileceği ihtimallerini akıllara getirdi. İddialara göre, Van Atatürk Şehir Stadı’nda ışıklandırma sistemiyle ilgili yapılacak son değerlendirmelerin ardından maçın saati duyurulacak.

Ancak maçın saatinin neden dolayı henüz açıklanmadığına ilişkin TFF’den resmi bir açıklama gelmedi ve sadece maç saatinin daha sonra duyurulacağı bildirildi.