Galatasaray, geçen sezon devre arasında İtalyan ekibi Sassuolo'dan kiraladığı Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu gerçekleştirerek, bonservisinin alındığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi. İHA