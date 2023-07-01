Sözcü'ye konuşan Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van'ın aldığı orantısız göç sonrası satılık ve kiralık konut fiyatlarının arttığını ve bu durumun herkesi mağdur ettiğini söyledi.

Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek ise, son dönemde Van’a 10 çevre ilden orantısız bir göç yaşandığını, bu durumun Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hızlandığını; ayrıca şehirde yaşanan imar sorunundan dolayı yeni konut yapılamadığı için de konut stoğunun eridiğini ve artan talebi karşılayamaz hale geldiğini, bunun da hem kiralık hem satılık daire fiyatlarını artırarak Vanlıları mağdur etmeye başladığını anlattı.

“Van’a gerek yerli gerek yabancı turist tarafında ciddi bir ilgi var. Bu, Van’ın konumu, iklimi, sosyal hayatı ve yaşam kültürü dolayısıyla hep olurdu ama son dönemde ciddi şekilde arttı” diyen Özdek, “Ciddi nüfus artışının getirdiği olumsuzluklardan Van halkı da zarar görüyor. Yeterli konut yok, imar sıkıntısı var. Bölgedeki depremin de etkisi oldu” diye konuştu.