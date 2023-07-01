Kurban Bayramı'nın son gününde memleketlerine ya da tatil bölgelerine giden vatandaşlar İstanbul'a dönmeye başladı. İstanbulluların şehre dönüşü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik yaşanıyor. Firma yetkilileri bayramın bitişiyle beraber yoğunluğun artacağını söyledi.

“Yarın daha fazla yoğun olur”

Firma yetkilisi İsmail Şengül, “İstanbul'a dönüşler başladı. Bayramın son günü. Yarın daha fazla yoğun olur. Gelen arabalar yetişemez. Dönüşlerde de ek seferler oluyor” dedi.

“Öğleden sonra hareketlilik başladı”

Kırklareli'den gelen Gülseren Görmüş, “Ben çok memnun kaldım. Yollar açık. Tatilimiz güzel geçti. Mutluyuz, huzurluyuz. Rahat geldik. Yarın daha yoğun olur. Şu anda öğleden sonra hareketlilik başladı” diye konuştu.

“Uçak ve otobüste bilet yok”

Mardin'den dönen Makbule Tunç, “Tatil çok iyiydi ama yorucuydu. 6 gün kaldık, bugün geldik. Bilet yok. Uçak ve otobüs de yok. Giderken bilet bulamadık. Taksi ile gittik” şeklinde konuştu. iha