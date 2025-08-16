Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, resmi maçlardaki galibiyet serisini de 13 maça çıkardı. Cimbom, son puan kaybını 29 Mart’ta oynanan Beşiktaş derbisinde almıştı. Aslan, o günden bu yana Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere üst üste 13 maçta galip geldi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen Berkay Özcan, son çizgiye inerek ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Ahmet Sivri’nin gelişine vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

10. dakikada Torreira’nın savunmadan gönderdiği uzun topta Barış Alper, defans arkasına koşuyu yaptı. Doh’un önünde kalan topu pres yaparak kazanan Barış Alper, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

21. dakikada Sanchez, Doh ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

23. dakikada VAR’dan gelen uyarıyla Sanchez ve Doh arasındaki pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, rakibine yönelik sert müdahalesi nedeniyle Doh’u doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında Sara, topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Grbic’den seken topa kale alanında Abdülkerim vuruşunu yaptı. Kaleye giden top çizgi üzerindeki Barış Alper’den döndü ve arka direkteki Torreira’nın önünde kaldı. Torreira’nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

47. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sara, topu ceza sahası içi sağ çaprazına ortaladı. O noktada iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda kaleye giden topu savunma çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında Lemina’nın şutunda Karagümrük savunması bir kez daha golü engelledi.

60. dakikada Atakan Çankaya, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında müsait pozisyonda bulunan Tiago Çukur’un vuruşunda kaleci Günay topu ayaklarıyla çıkardı.

68. dakikada kaleci Grbic’in pasında Johnson, kaleye geri pas vermek istedi. Johnson’un havadan pasında kaleye yönelen topu kaleci Grbic son anda kornere çeldi.

70. dakikada Yunus, derinlemesine pasında Osimhen’i topla buluşturdu. Osimhen’in ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

71. dakikada orta sahanın yakınından kullanılan serbest vuruşta Sara, pasını sağ kanattaki Sallai’ye aktardı. Sallai, topu ceza sahasına ortaladı. Kale alanında iyi yükselen Barış Alper’in kafa vuruşunda kaleci Grbic, son anda topu kornere gönderdi.

73. dakikada Yunus’un pasında Barış Alper, sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Kale önünde Fatih’in ters vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

87. dakikada kullanılan kale vuruşu sonrası Johnson’un hatasında Torreira ceza yayı üzerinde topu kazandı. Torreira’nın pasında Icardi, ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda topu boş kaleye gönderdi. 3-0

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Kaan Ayhan dk. 81), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Jakobs dk. 75), Torreira, Lemina (Osimhen dk. 62), Yunus Akgün (Zaniolo dk. 75), Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz (Icardi dk. 81)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Serginho (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 63), Johnson, Berkay Özcan (Barış Kalaycı dk. 82), Ahmet Sivri (Ömer Faruk Gümüş dk. 63), Tiago Çukur (Gray dk. 82)

Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Tuğbey Akgün, Alper Emre Demirkol, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Marcel Licka

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 10), Fatih Kurucuk (dk. 73 k.k.), Icardi (dk. 87) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Doh (dk. 23) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Balkovec (Fatih Karagümrük)