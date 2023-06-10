Wanhaber – Özel

Bir süre önce 1. Foto Safari etkinliğini gerçekleştiren ve bu etkinliği geleneksel hale getireceğini bildiren Vangölü Aktivistleri Derneği, 2. Foto Safariyi de yarın gerçekleştirecek.

Van Gölü havzasının zenginliklerine dikkat çekmek, tarihi ve doğal güzellikleri ölümsüzleştirmek amacıyla Foto Safari düzenleyen dernek, ilk foto safariyi Bitlis merkezde gerçekleştirmişti.

Yaklaşık 40 fotoğraf severin katılımı ile gerçekleştirilen safaride Bitlis ilinin tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflanmıştı.

2.’Sİ DÜZENLENİYOR

Dernek, Foto Safarinin 2.’sini de yarın gerçekleştirecek. Bu kez Adilcevaz’da gerçekleştirilecek foto safaride ‘Adilcevaz Tarih Yürüyüşü’ teması kullanılacak.

Sabah 08.00’de Adilcevaz merkezde bir araya gelecek olan fotoğraf severler, Kef Kalesi, Mucizeler Manastırı ve Adilcevaz Kalesi gibi yerlerde en güzel fotoğrafı çekmek için emek harcayacak.

Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından yapılan açıklamada; “Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan tarihi yerleri görmeye gidiyoruz! Fotoğraf ve tarih tutkunu herkesi bekliyoruz” denildi.

Umut Tarhan