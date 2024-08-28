Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığınca, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.

Yapılan değişikler doğrultusunda 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla denetimlere yoğun şekilde devam edildiği belirtilen açıklamada, denetimlerde söz konusu gerekliliğin yerine getirilip getirilmediğinin kontrol edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca tüketiciler tarafından şikayet konusu olan servis ücreti veya başka bir isim adı altında ücret alınıp alınmadığı, alınıyorsa bu ücretlere menülerde yer verilip verilmediği hususunun da denetim ekiplerince azami dikkatle kontrol edildiği bildirildi.

Bu kapsamda yapılan yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin tarife ve fiyat listeleri denetimlerine ilişkin açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Türkiye genelinde, 8 ayda 70 bin 814 iş yerinde yapılan denetimlerde, 33 bin 731 aykırılık tespit edilmiş, toplam 73,6 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Tarife ve fiyat listesi denetimleri kapsamında haziran, temmuz, ağustos döneminde yiyecek içecek hizmeti veren 26 bin 227 işletmeye yapılan denetimlerde 11 bin 674 aykırılık tespit edilmiş olup, 25,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde aynı dönem süresinde en yoğun olarak İstanbul ilimizde 5 bin 819 iş yeri denetlenmiş, aykırı bulunan fiillere 13,9 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır."

Denetimler aralıksız sürecek

Ticaret Bakanlığı olarak fiyat etiketleri denetimleri kapsamında ise Türkiye genelinde 8 ayda 150 bin 820 iş yerinde yapılan denetimlerde 85 bin 381 aykırılık tespit edildiği, toplam 136,9 milyon lira idari para cezası uygulandığı vurgulandı.

Fiyat etiketi denetimleri kapsamında söz konusu dönemde İstanbul'da 27 bin 238 iş yerinde yapılan denetimlerde 48 bin 359 aykırılık tespit edildiği ve toplam 96,1 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turizm gelirleriyle ön planda olan Antalya'da 14 bin 861 iş yerinde yapılan denetimlerde 7 bin 941 aykırılık tespit edilmiş, toplam 8,1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak yaptığımız 81 il denetimlerinde toplamda 221 bin 634 işletme denetlenmiş, tespit edilen 119 bin 112 aykırı fiil için 210,5 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı fiyat artışları yapılması ve bunların fiyat listesi ve tarifeler yoluyla tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmemesi durumlarına karşı, olabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla 81 ilimizde denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir."