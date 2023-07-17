FIVB Milletler Ligi finalinde, Arlington'da, College Park Center Stadyumu'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Çin karşı karşıya geldi.

Dünya sıralamasında ilk basamağa çıktık

Çekişmeli geçen mücadelede etkili bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, Çin'i 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.

Filenin Sultanları, bu tarihi zaferle birlikte dünya sıralamasında da ilk basamağa çıktı.

Filenin Sultanları'ndan etkili oyun

Millilerimiz, ilk seti 25-22'lik skorla kazandı. Ay-yıldızlılar ikinci sette ise ritmini kaybetti. Seti 25-22'lik skorla kazanan Çin, mücadelede durumu 1-1 yaptı.

Filenin Sultanları, üçüncü sette üstün bir oyun sergiledi. Seti 25-19 kazanan A Milliler, müsabakada 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, seti 25-16 mücadeleyi de 3-1 kazanarak FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.

Yıllarca millileri çalıştıran Giovanni Guidetti'nin yerine Filenin Sultanları'nın başına gelen Daniele Santarelli, böylece ilk turnuvasında şampiyonluk yaşadı. Filenin Sultanları, şampiyonluğu Teksas'ta Erik Dalları türküsüyle kutladı.

Vargas, MVP'nin sahibi oldu

Şampiyon takımımızın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, "En İyi Orta Oyuncu", Gizem Örgee "En İyi Libero" ve Melissa Vargas da "En İyi Pasör Çaprazı" olarak, 2023 Milletler Ligi Rüya Takımı'nda yer aldı. Vargas, ayrıca MVP yani "En Değerli Oyuncu" ödülünün de sahibi olmayı başardı.

Osman Aşkın Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek, bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Milletler Ligi'ndeki ilk şampiyonluk

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018'de düzenlenen turnuvanın ardından ikinci kez Milletler Ligi'nde final heyecanı yaşadı. Çin'i deviren Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

2018 yılında ligi ikincilikle tamamlayan Filenin Sultanları, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4’üncü olmuştu.

Setler

1. Set sonucu: 22 - 25 (Türkiye lehine)

2. Set sonucu: 25 - 22 (Çin lehine)

3. Set sonucu: 19 - 25 (Türkiye lehine)

4. Set sonucu: 16 - 25 (Türkiye lehine)

ENSONHABER