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Van Sporlu taraftarlar akşam saat 19:00'da kulüp başkanı Feyat Kıyak'ı Twitter üzerinden istifaya davet etti. Başkan Kıyak'ı "#feyatkıyakistifa" hashtagıyla istifaya davet eden taraftarlar, yüzlerce twit attı. Asgari ücretin açıklandığı gün Twitter gündeminin yoğun olmasına rağmen Türkiye sıralamasına giren "#feyatkıyakistifa" hastagı, en çok etkileşim alan başlıklardan biri oldu.

Konu hakkında WanHaber'e açıklamalarda bulunan Gölkentliler Taraftar Grubu Başkanı Nevzat Aslan, Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak'ı istifaya davet etti. Kıyak'ın Van Spor'a zarar verdiğini belirten Aslan, "Feyat Kıyak bu kente ve bu takıma zarar veriyor. Bunu son haftalarda çok daha fazla hissetmeye başladık. Biz Van Spor'u başarısız bir başkanın yönetmesini istemiyoruz. Biz kentin dinamikleriyle kavgalı olan bir başkan istemiyoruz. Biz gizlik kapaklı yönetiminden habersiz hareket eden başkan istemiyoruz. Bu akşam Twitter üzerinden bir hashtag çalışması yaparak Kıyak'ı istifaya davet ettik. Bu konu Türkiye gündemine girdi. Hashtagımıza destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.