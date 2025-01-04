Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesinden alınarak AKM'ye götürüldü. Usta sanatçı için AKM'de anma töreni düzenlendi. Levent'te kılınacak cenaze namazından önce Beyoğlu'na gelen yakınları ve sevenleri, AKM önünde yoğunluk oluşturdu.

Salonu dolduran binlerce kişi, hep bir ağızdan sanatçının efsaneleşen 'İçim yanar' şarkısını söyledi. Törene ailesinin yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni katıldı.

'BİR DEVRİN İNSANLARI KENDİ İÇ DÜNYALARINI, ACILARINI ONUN ŞARKILARIYLA DIŞA VURDU'

Bakan Mehmet Nuri Ersoy tören öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Ersoy, "Çok önemli bir değerimizi bugün uğurluyoruz. Bir ismin ağırlığının her şeyin ötesine geçtiği çok çok önemli değerimizi bugün uğurluyoruz. Biliyorsunuz bir devrin insanları kendi iç dünyalarını, acılarını dışa onun sözleriyle, şarkılarıyla vurmuşlardır ve onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabul etmişlerdir. Ve ona Ferdi baba demişlerdir ki bu aziz millet herkesi bu kadar içten ve bu kadar saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade bir o kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.

'İYİ Kİ FERDİ TAYFUR VARDI'

Törende konuşan İmamoğlu, "Sanatçımızı, hemşehrimizi dualarımızla uğurluyoruz. Yolu açık olsun, mekanı cennet olsun. Hep birlikte bakanımız, biz buradayız, en güzel şekliyle ismini var edecek yaşatacak adımları hep birlikte atacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sanatın ve sanatçının ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne ve insanlarımızın birbirini içten sevmesine kucaklamasına ne denli katkı sunduğunu, şuradaki vatandaş çeşitliliğini gördüğümde anlıyorum. Onun için milletimizi bir eden birlikte eden, buluşturan nice nice sanatçılarımız olsun dileğiyle. İyi ki Ferdi Tayfur vardı, iyi ki hayatımızdaydı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

'BİZİ FERDİCİ-ORHANCI DİYE AYIRMAYA ÇALIŞTILAR'

Sözlerine başlamadan önce tabutu öpen Orhan Gencebay, "Bu dünyada yapılacak olan görevini en iyi şekilde yaptı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan bir ilgiyle ve sevgiyle karşılandı. Halkımız muazzam bir ilgi gösterdi. Ondan sonra bizi 1970'li yıllarda Ferdici-Orhancı diye ayırdılar ama biz birbirimizi çok seviyorduk çok iyi bir dosttuk, kardeştik" diye konuştu.

'ARABESKİN PRENSİNİ KAYBETTİK'

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyeyle sahneye gelerek, "Benim bu halim için üzüntü duymayın yoksa ben de üzülürüm. Her şey Allah'tan. Arabeskin prensini kaybettik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. İbo Show'a geldi reytingler tavan yaptı" dedi.

Babası için böbreğini veren Timur Turanbayburt, "Çok üzgünüz, yapacak bir şey yok" dedi. Küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur ise, "Başımız sağ olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun" diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un naaşı AKM'de yapılan törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü.