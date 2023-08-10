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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transferde bombalar patlamaya devam ediyor. Özellikle ligin dev kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki transfer yarışı sezon öncesi rekabetin fitilini ateşlerken Sarı-Kırmızılılar ezeli rakibine Zaha transferiyle dev bir çalım atmıştı.

Bu hamlenin ardından harekete geçen Fenerbahçe, ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Paredes için beklenmedik bir hamle yaptı.

FENERBAHÇE TEKLİFİ YAPTI

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Arjantinli orta saha Leandro Paredes'in menajeriyle yeniden temas kurdu. Oyuncuya teklif yapıldı. Sarı-Lacivertliler'in yöneticisi Selahattin Baki de PSG ile görüştü. Geçtiğimiz gün Fransa'ya giden Baki'nin PSG kulübü yetkilileri ile yaptığı görüşmenin olumlu olduğu ancak Arjantinli yıldız konusunda henüz net bir yol alınamadığı belirlendi.

GALATASARAY AVANTAJLI

Galatasaraylı kurmayların da kısa süre içerisinde Arjantinli oyuncu ile yeniden masaya oturacağı ve transferi bitireceği öğrenildi. Şu an gelinen noktada Galatasaray transferde avantajlı durumda. Ancak Fenerbahçe yönetimi de ekonomik olarak şartları ciddi anlamda zorluyor Mynet