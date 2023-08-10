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Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ediyor.

Yaşanan zorlu süreçte, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar hızlıca sarıldı.

Enkaza dönen kentler bu süreçte yeniden ayaklandırıldı.

11 ilde hissedilir düzeyde artçılar ise devam ediyor.

Diyarbakır sallandı

Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.

Bu kez depremin merkezi, afette büyük yıkımlara uğrayan Diyarbakır oldu.

4.2 büyüklüğünde

AFAD, saat 15.25'te 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Afetin derinliği ise 16.81 kilometre olarak açıklandı. Ensonhaber