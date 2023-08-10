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Teknik ekiple birlikte alanı gezen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, “Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan bölgedeki 307 ahırın yıkımını gerçekleştirdik. Bataklık olan alanları da ıslah ederek altyapı çalışmalarını tamamladık. Sosyal donatı alanları, 75 bin metrekarelik yeşil alanı, koşu parkuru, bisiklet ve yaya yolu, spor alanları ve çocuk eğlence alanları ile vatandaşların yanı sıra kente gelen ziyaretçilerin de güzel zaman geçirebilecekleri ‘Sahil Bandı’ projesini yılsonuna kadar hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çok önemsedikleri projenin hem turizme hem de istihdama katkı sağlayacağını söyledi. ‘Sahil Bandı’ projesi tamamlandığında Van'ın turizm potansiyelini artıracağını ve vatandaşların Van Gölü ile buluşma imkanı bulacağını ifade eden Aydın, proje bünyesinde bölgenin turistler için yeni bir destinasyon merkezi haline geleceğini kaydetti. Proje alanının halkın aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği bir kompleks olacağını ve sahil bandının turizm ve şehrin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını belirten Aydın, "Eski Van Şehri'nin canlanmasıyla birlikte birçok turist buraya gelecek. Başta İran olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek turistler için burası bir destinasyon merkezi olacak. İran'dan birçok turist ilimize geliyor.

Proje tamamlandığında yüzlerce kişiye iş alanı açılacak ve istihdama katkı sağlanacak. Çok büyük bir alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları olacak. Yılsonuna kadar projeyi bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sahil Bandı projesinde ayrıca bin kişilik amfi tiyatro ve sahnesi, otantik satış büfeleri, satranç alanları, açık aktivite alanları, profesyonel kaykay pisti, çocuklar için masal diyarı konseptli oyun alanı, piknik ve dinlenme alanları, ibadethane, bebek bakım odası, WC, modern kent mobilyaları ile modern aydınlatma sisteminin yer alacağı belirtildi.

İHA