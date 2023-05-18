Ligde az da olsa bir iddiası bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışı verdiği sezonda son 6 maçtır kaybetmiyor.

Son olarak Giresunspor deplasmanından 1 puanla dönen sarı-lacivertliler, Trabzonspor’u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe’de Trabzonspor karşısında Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lincoln ve kart cezası bulunan İrfan Can Kahveci’nin forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 100. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 99 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 39 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 26 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Fenerbahçe'nin ligdeki 129 golüne, bordo-mavililer 102 golle karşılık verdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetiyle 229 gün sonra dış sahada galibiyet elde etmenin mücadelesini verecek. Peki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlancak. Kaçak yayın izlenimi suç teşkil ettiği için yasaktır.